Lunigiana



Asl risponde a Ferri: "Riprendono a Pontremoli le prime visite urologiche"

venerdì, 12 novembre 2021, 12:43

di michela carlotti

Da oggi riprendono a Pontremoli le prime visite urologiche ambulatoriali che erano state sospese nei giorni scorsi, scatenando l’immediata reazione del sindaco Jacopo Ferri.

Una reazione durissima, quella del primo cittadino, che aveva parlato di comportamento indegno di Asl e Regione su una sanità lunigianese spinta al collasso, a causa di una carenza cronica di personale dovuta, secondo Ferri, “all’incapacità aziendale di programmare le necessarie sostituzioni o, ancora peggio, all’intenzione di non farlo per quelle logiche di accentramento dei servizi che hanno distrutto la sanità locale, come si è reso evidente anche in questi difficili ultimi anni”.

“Oltre al grave problema delle prenotazioni urologiche – aveva anche evidenziato Ferri - le carenze di organico pesano in pediatria, in ginecologia, in neurologia e in ortopedia”.

Già da tempo Ferri sostiene la causata lanciata insieme alle istituzioni locali, operatori sanitari e numerosi cittadini, in favore dell’autonomia decisionale ed economica del presidio ospedaliero della Lunigiana con l’istituzione di un’Unità Operativa Complessa: la sospensione delle prenotazioni e visite urologiche è stata, dunque, motivo per tornare sul tema.

Immediata la risposta della direzione aziendale: “Siamo a conoscenza della carenza di medici urologi in Lunigiana, per questo abbiamo autorizzato l’assunzione di due specialisti per ricoprire le carenze in organico. La sospensione delle visite è stata temporanea e dettata anche dalla scelta del dottor Di Vico di optare per un altro territorio. Dal 12 novembre, grazie all’impegno degli urologi e alla rimodulazione dell’offerta, riusciamo a garantire le prime visite ambulatoriali”.

“La direzione, oltre a scusarsi per il disagio, sta lavorando per superare questa criticità e ridurre al massimo i tempi di sostituzione, in modo da assicurare alla cittadinanza il livello di prestazioni sanitarie garantire fino ad oggi”.

“Purtroppo – ha aggiunto la direzione aziendale Usl - anche la Lunigiana, come tutti i territori di prossimità e come il resto del Paese, deve fare i conti con la cronica carenza di medici che sta mettendo in difficoltà molti settori della sanità”.