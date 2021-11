Lunigiana



Aspettando la biglietteria in Lunigiana: partenza in salita per Autolinee Toscana

giovedì, 4 novembre 2021, 13:58

di michela carlotti

Una partenza lenta ed incerta per il nuovo gestore Autolinee Toscana, società del gruppo francese Ratp Dev, che dal primo novembre è subentrato nel servizio di trasporto pubblico regionale alla società CTT Nord.

Una serie di disagi e disservizi sono stati, infatti, segnalati dall’utenza riguardo alle nuove procedure per la registrazione al sito at-bus necessaria per l’erogazione degli abbonamenti.

Difficoltà nella registrazione, linee bloccate dall’elevata affluenza sul sito, ma anche code e difficoltà a reperire i biglietti che prima venivano distribuiti anche nei bar e nelle edicole, mentre ora solo nelle biglietterie ufficiali, nelle rivendite autorizzate come i tabacchini, oppure scaricabili tramite l’App Tabnet..

Un passaggio, dunque, non indolore per migliaia di viaggiatori in Toscana, a cui la società ha subito risposto di voler rimediare, estendendo la rete di vendita e incrementando il personale di assistenza negli sportelli AT aperti al pubblico: ad oggi sono 3000 le rivendite autorizzate in Toscana e 35 biglietterie ufficiali.

Come però denunciato dal sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, delle 35 biglietterie ufficiali attivate in tutta la regione Toscana, nemmeno una è presente in Lunigiana che, dunque, può fare esclusivo riferimento alle rivendite autorizzate in cui, però, non c’è personale di assistenza AT.

Alla protesta diffusa si è aggiunta quella dei delegati FIT-CISL che, in particolare, hanno evidenziato la carenza di personale ereditata dal precedente gestore e che aggrava questo già difficile passaggio di consegne: al personale di Aulla è stato chiesto di effettuare servizio straordinario strutturato per almeno tutto il mese di novembre.