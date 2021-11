Comune di Tresana contro Tim: “Pali delle linee telefoniche intralciano la potatura delle piante"

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 17 novembre 2021, 21:40

Il XII premio “Lunigiana senza barriere” quest'anno è stato conferito all'Aldi, associazione lunigianese disabili attiva dal 2002 e presieduta da Paolo Bestazzoni

mercoledì, 17 novembre 2021, 19:54

Questa mattina a Fivizzano, presso la sede dell’istituto agrario Pacinotti, è stata inaugurata una nuova mieleria. Il laboratorio è stato realizzato dal comune di Fivizzano in collaborazione e con il contributo della provincia di Massa-Carrara, per una spesa totale di 108 mila euro

martedì, 16 novembre 2021, 18:06

Questa mattina, a Roma, una delegazione di sindaci della Lunigiana ha preso parte ad un incontro con il ministro degli affari regionali e delle autonomie, Mariastella Gelmini

martedì, 16 novembre 2021, 17:08

Giovedì 18 novembre dalle ore 17 in poi presso la Sala Multifunzionale del Museo etnografico di Villafranca in Lunigiana si terrà un seminario sulla manutenzione e i controlli alle caldaie in Lunigiana

martedì, 16 novembre 2021, 14:14

Con Henraux e F.lli Antonioli la nuova stagione vede consolidarsi il legame tra Paolo Carli e Cesare Antognoli. Uomini di Pietra unisce ai cavatori del Monte Altissimo di Henraux il lavoro di squadra dei fratelli Antognoli impegnati nella cava Gioia di Colonnata di Carrara

martedì, 16 novembre 2021, 09:11

I militari hanno ispezionato una impresa edile gestita da un 47enne pontremolese che stava effettuando la ristrutturazione di un tetto. Tra i lavoratori, è stato trovato un 52enne pontremolese totalmente irregolare, risultato percettore del reddito di cittadinanza già da diverso tempo