Dal Gal Lunigiana oltre 600 mila euro di contributi a fondo perduto

giovedì, 11 novembre 2021, 20:19

di michela carlotti

È imminente ed ormai prossima l’uscita del bando per i “Progetti di Rigenerazione di comunità”.

A darne notizia è Roberto Galassi, presidente del GAL consorzio Lunigianadopo un lungo iter di intercettazione dei bisogni e degli stakeholder del territorio.

“Abbiamo ascoltato tutte le comunità lunigianesi – ha detto Galassi - per capire quali sono le idee da sviluppare per rigenerare questa terra ricca di bellezze, tradizioni, cultura e biodiversità, ma in cui i problemi di invecchiamento della popolazione e di assenza di servizi essenziali stanno generando abbandono e spopolamento in molte aree, con conseguente degrado e dissesti idrogeologici, è pronto per la pubblicazione del bando”.

In una prima fase andranno presentate le candidature al Gal, il quale selezionerà le più meritevoli, che quindi saranno indirizzate alla nascita di una vera e propria comunità.

Per spiegare le procedure del bando ed i benefici derivanti, domani 12 novembre alle ore 16:00, presso la sala convegni “Walter Tobagi” della biblioteca comunale di Aulla ci sarà un ultimo confronto con il territorio, dove tutti potranno esporre la loro idea di comunità.

“L’incontro di venerdì sarà l’occasione in cui fare il punto su quanto emerso durante gli incontri bilaterali svolti in tutti i 14 comuni della Lunigiana – spiega Galassi - ovvero sulle idee proposte per rigenerare la nostra terra ricca di bellezza ma con molti problemi da risolvere: valorizzazione di prodotti tipici locali, memoria e identità, servizi alla popolazione, innovazione, digitalizzazione, accoglienza e inclusione”.

Il bando attualmente parte con una dotazione di 625.508,31 euro, essendo state aggiunte ai 300 mila euro iniziali ulteriori risorse, con percentuale di contribuzione dal 50 al 100 per cento a fondo perduto.

“L’elemento innovativo di quest’azione – spiega ancora Galassi - consiste nell’aggregazione finalizzata a soddisfare i bisogni di tutte le persone, anche quelle più di deboli. L’obiettivo è di costruire una rete di persone, soggetti pubblici e privati in grado di cooperare insieme per produrre beni e servizi, che sarebbero altrimenti difficilmente disponibili, al fine di migliorare le condizioni di vita degli abitanti locali”.

Questa è l’occasione giusta, promette dunque Galassi, per sviluppare la propria idea di Lunigiana senza lasciarsela sfuggire.