Lunigiana



Dalle montagne fino al mare: oggetti riciclati per raccontare i territori

venerdì, 19 novembre 2021, 13:59

L’alpinista lenta Mara Giusti dell’associazione Mangia Trekking va creando un piccolo movimento sportivo-culturale creativo, che l’attento supporto di alcuni mezzi di comunicazione contribuisce alla sua diffusione e sviluppo. Mentre sale sulle montagne crea delle piccole opere d’arte delle vere e proprie icone che testimoniano il passaggio dell’uomo. Usa materiali naturali e riciclati.

Animate da passione per il movimento negli ambienti naturali, sportivi come Mara Giusti avvertono il significativo valore terapeutico dell’alpinismo lento. In sintesi queste icone, divengono testimonial di uno sport accessibile a tutti che dona una serenità ed una forza interiore non comune. Ormai conosciuti in tanti luoghi delle Alpi, dell’Appennino Tosco Emiliano, delle Alpi Apuane, il Lunigiana e Val di Vara, fino ai sentieri delle Cinque Terre e di Porto Venere sono divenuti portatori di uno stile di vita connesso con l’alpinismo lento, gli ambienti naturali, l’alimentazione genuina biologica e la religione.

In sintesi si va creando un interessante gruppo di persone del Mangia Trekking, a cui hanno già aderito anche autorevoli sportivi e professionisti anche del FAI, che si muovono sulle montagne cercando materiali da valorizzare, ed anch’essi poi collaborano a produrre particolari oggetti che caratterizzano la montagna, magari anche per pochi giorni, come avviene con le “forme di ghiaccio”.

Essi affermano che lo sport e l’attività fisica sono anche un modello turistico sportivo che vuol valorizzare la cultura e le tradizioni dei territori. Dove piccoli oggetti (apparentemente insignificanti e magari neanche tanto belli ) se ben lavorati ed assiemati con attenzione, possono raccontare la storia di un territorio, di “un Mondo”.