Due corsie con camminamento pedonale: completata una grande opera a Podenzana

domenica, 7 novembre 2021, 15:41

Soddisfatto il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, per la conclusione di un’importante opera: si tratta della messa in sicurezza di un tratto di viabilità provinciale nevralgico per il territorio comunale, in località Chiesa di Podenzana al Km 3+400.

“L’intervento – spiega il sindaco Pinelli - ha interessato più di 100 metri del tratto di viabilità provinciale, per quasi un anno, ha visto la realizzazione di un muro in calcestruzzo armato con micropali e tiranti attivi, l’allargamento della viabilità mediante realizzazione di palificata e l’ampliamento della sezione stradale”.

E dopo circa un anno, si vede il risultato di una grande opera costata 345.870,00 euro.

“Abbiamo ottenuto – prosegue il sindaco - due corsie di larghezza pari a 3,5 metri ed un camminamento pedonale a sbalzo che collega il piazzale della chiesa e del palazzo comunale con le scuole: con un successivo prossimo intervento, il camminamento sarà collegato direttamente al piazzale del cimitero”.

“Per un comune ed una comunità come Podenzana – commenta Pinelli - interventi come questo non possono che considerarsi “Grandi Opere”.E’ una soddisfazione, meritata, per tutti. Ed a tutti, ognuno per la propria parte, va il mio più sentito ringraziamento”.

In particolare, ha concluso il sindaco: “Grazie all’attenzione del provveditorato interregionale delle opere pubbliche nell’ascoltare le nostre insistenti richieste, alla disponibilità dei proprietari frontisti, alla competenza dei tecnici, alla serietà ed all’impegno dell’Impresa appaltatrice, alla pazienza degli abitanti nel sopportare i disagi, alla passione ed al coraggio, da parte dell’amministrazione comunale di credere nel riuscire a realizzare simili opere, è stato possibile tutto questo”.

Michela Carlotti