Lunigiana



Elezioni provinciali, Bellesi e Mastrini tra i papabili candidati alla presidenza

martedì, 2 novembre 2021, 14:12

di michela carlotti

E’ ormai nota la data delle elezioni per il rinnovo delle cariche di presidente e dei consiglieri della provincia: dopo i due rinvii del dicembre 2020 e del marzo 2021 disposti a livello nazionale a causa della pandemia da Covid19, le elezioni si terranno sabato 18 dicembre.

Dalle 8 alle 20, il corpo elettorale potrà votare nel seggio allestito nella sala della Resistenza del palazzo Ducale di Massa. Ma i sindaci lunigianesi del centro destra hanno già avanzato la richiesta di allestire un seggio anche in Lunigiana per agevolare la partecipazione dei numerosi consiglieri chiamati al voto.

Si tratta, infatti, di elezioni di secondo livello per cui possono votare esclusivamente i cosiddetti “grandi elettori” ovvero i sindaci e i consiglieri dei 17 comuni della provincia: 245 in totale.

Possono essere eletti alla carica di presidente tutti i sindaci, mentre possono essere eletti alla carica di consigliere provinciale i sindaci o i consiglieri comunali, dieci per la nostra provincia, oltre al presidente che ne fa parte di diritto.

Ciò che non è ancora chiaro, invece, sono i nomi dei candidati. O per lo meno, nulla è stato ancora deciso. Ma i nomi cominciano a circolare.

Pochi dubbi sembrano esserci sulla ricandidatura del presidente uscente Gianni Lorenzetti, forte anche del trionfo ottenuto alle recenti elezioni comunali di ottobre che, con il 72,23% di voti, l’hanno riconfermato sindaco di Montignoso.

Sul fronte del centro destra, invece, sono due i nomi che circolano: Matteo Mastrini, sindaco di Tresana, già candidato alle elezioni regionali dello scorso anno dov’è risultato il candidato più votato di tutte le liste della coalizione di centrodestra a sostegno di Susanna Ceccardi, nonché il più votato per Forza Italia di tutta la regione.

L’altro nome ventilato è quello del sindaco di Villafranca, Filippo Bellesi. Anche quest’ultimo, forte di un’affermazione elettorale travolgente alle comunali dell’autunno 2020, con oltre il 70% dei voti. Quest’ultima ipotesi di candidatura parrebbe sostenuta anche da ambienti vicini a Italia Viva.

Certo è che si tratta di elezioni particolarmente sentite, all’alba della riforma del Tuel, il testo unico degli enti locali. Contenuta nel disegno di legge-delega in discussione alla camera in questi mesi, la riforma contempla modifiche considerevoli per il rilancio dell’intero assetto delle province precedentemente depotenziate dalla legge Del Rio del 2014: dalla durata delle cariche istituzionali che tornano ad essere equiparate in cinque anni sia per il presidente la cui durata attuale è di quattro anni, che per i consiglieri il cui mandato ha invece la durata di due anni, fino all’assegnazione di nuove competenze.

“Al momento non c’è niente di deciso - dichiara il sindaco Mastrini. - Entro il fine settimana, o inizio della prossima, ci sarà la riunione per decidere il nome del candidato presidente della coalizione di centro destra. Saranno presenti i sindaci, poiché sono coloro che possono essere eletti alla carica di presidente, ed i rappresentanti dei partiti”.

Occorrerà attendere la fine mese, invece, per la scadenza del termine di presentazione delle liste con la formalizzazione dei nomi di tutti i candidati consiglieri.