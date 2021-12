Lunigiana



Ferri sollecita un seggio in Lunigiana per le provinciali: altrimenti scatta la protesta

martedì, 30 novembre 2021, 20:37

I giochi per le elezioni provinciali sono ormai fatti: quattro liste di candidati alla carica di consiglieri e due candidati alla presidenza, l’uscente Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso e lo sfidante Matteo Mastrini, sindaco di Tresana.

Le elezioni si terranno il 18 dicembre nel seggio che verrà allestito a palazzo ducale, sede della provincia di Massa. Ma sono molto animate le richieste dei sindaci lunigianesi di centro destra di allestire un seggio anche in Lunigiana per favorire la partecipazione dei sindaci e consiglieri dei suoi 14 comuni.

Il sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, sollecita una risposta del presidente Lorenzetti: “Sto ancora aspettando risconto in merito alla formale richiesta che ho presentato l’11 novembre. Credo l’atteggiamento del presidente, sia poco rispettoso e poco corretto”.

“Sono alcuni anni che gli viene richiesto di operare in modo logico e democratico – incalza Ferri - per consentire a tutti i consiglieri comunali di votare il più agevolmente possibile. Ma sino ad ora non ha ‘mosso foglia’ ed anzi, ha accampato ogni volta scuse formali ai limiti della presa in giro”.

Peraltro, riferisce Ferri, c’è l’esempio di altre province come Lucca che hanno affrontato e risolto la questione: “Ciò dimostra da una parte, un’insensibilità istituzionale profonda che sfiora l’arroganza e dall’altra, la volontà di tutelare un interesse elettorale specifico legato alla territorialità”.

“Mi meraviglia molto – prosegue il sindaco di Pontremoli - anche il fatto che siano poche le voci istituzionali che spronano il presidente ad operare in modo super partes, senza malizie, dando senso al suo dovere di rappresentanza di tutto il territorio, compresi i comuni dell’entroterra e più distanti da Massa, nonché dei consiglieri comunali che vi operano con impegno e passione quotidiani”.

Ma non tutto è perduto e, secondo Ferri, c’è ancora tempo per rimediare, e spiega anche come: “Certo, ci vogliono volontà reale e le giuste attività amministrative. Non è vero che si debba modificare il regolamento provinciale per consentire l’istituzione della sottosezione, stante il fatto che il seggio elettorale resterebbe uno. Esso andrebbe semplicemente articolato, modificando il decreto di indizione delle elezioni, anche in una sottosezione della Lunigiana”.

Tutto ciò, secondo il sindaco, è peraltro ampiamente giustificato dalle normative anti-Covid che anzi, soprattutto in questa fase di crescita di contagi, renderebbero fortemente consigliata questa soluzione.

“In assenza di una risposta positiva – conclude Ferri - credo che i comuni lunigianesi dovrebbero valutare forme di adeguata protesta per esprimere il forte disagio di fronte a tanta insensibilità istituzionale”.

Mi. Ca.