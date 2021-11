Forza Italia, commissariata la segreteria provinciale: Rita Galeazzi rimossa dall’incarico

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 9 novembre 2021, 18:06

Nasce una task force per il turismo outdoor: una novità assoluta per la Lunigiana che vede la forma di un protocollo d’intesa riguardante la cura e la manutenzione della sentieristica dell’Ambito Lunigiana tra l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, le sezioni locali del Club Alpino Italiano e le associazioni del territorio

lunedì, 8 novembre 2021, 21:30

"Il sindaco Novoa non ha voluto intitolare la piazza adiacente la canonica di Parana al parroco che ha servito la chiesa di Parana per 50 anni, Don Luigi Terroni. Questo solo perché a chiederlo sono stato io, ma adesso a chiederglielo è la popolazione di Parana"

lunedì, 8 novembre 2021, 09:27

Non mollano i sindaci di Pontremoli, Tresana, Licciana Nardi, Casola e Villafranca e chiedono al presidente della provincia Gianni Lorenzetti, per l’ennesima volta, di avere un seggio in Lunigiana

lunedì, 8 novembre 2021, 09:25

Sarà allestito nello storico castagneto del Parco Fiera di Barbarasco ed aprirà le porte in tre giornate di dicembre: mercoledì 8, domenica 12 e domenica 18

lunedì, 8 novembre 2021, 09:19

Bandi che stentano a decollare, svariate centinaia di migliaia di euro pronti per essere spesi in presenza di una progettualità e tanti nuovi finanziamenti da intercettare nei prossimi anni con il piano di ripresa e resilienza nazionale

domenica, 7 novembre 2021, 15:41

Soddisfatto il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, per la conclusione di un’importante opera: si tratta della messa in sicurezza di un tratto di viabilità provinciale nevralgico per il territorio comunale, in località Chiesa di Podenzana al Km 3+400