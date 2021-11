Lunigiana



Giornata del ringraziamento a Fivizzano: Cosimo Ferri ringrazia la Coldiretti

domenica, 28 novembre 2021, 22:02

Stamani a Fivizzano è stata celebrata la 71esima giornata nazionale del ringraziamento per l’agricoltura. L’evento è stato promosso da Coldiretti di Massa Carrara, presente a Fivizzano con il suo presidente Francesca Ferrari.

La sfilata dei trattori e la celebrazione della Santa Messa officiata dal vescovo di Massa, sono stati i momenti centrali dell’evento a cui hanno partecipato il vicesindaco Giovanni Jr Poleschi, gli assessori Giovanna Gia e Francesca Nobili, insieme al deputato Cosimo Maria Ferri.

“Lodate il Signore dalla terra voi, bestie e animali domestici” (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione: è questo il tema del messaggio della Cei per la ricorrenza odierna.

“Un appuntamento significativo, secondo l’onorevole Ferri: “Anche nel nostro territorio esiste questa economia sana, caratterizzata dal lavoro di tanti imprenditori agricoli e coltivatori che non si risparmiano, si rinnovano, guardano alla qualità dei prodotti”.

“Un’occasione – ha aggiunto Ferri -per ringraziare il Signore di quanto la natura riesca a donare e, al contempo, l’opera di tutti i coltivatori diretti, delle imprese agricole, degli allevatori che creano rete, delle donne e degli uomini che lavorano con sacrificio, impegno e passione”.

“Ringrazio Coldiretti – ha concluso - per il lavoro svolto, per il ruolo propositivo, per l’ ascolto e per essere un punto di riferimento anche per i giovani per un futuro più green, più biologico e più vicino ai valori della terra. Guardiamo avanti pensando ad una società ricca di amore e rispetto per la terra. In questa direzione deve andare anche la politica difendendo sempre i territori”.

Michela Carlotti