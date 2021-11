Lunigiana



Il comitato “Gino Chinca strada per la vita” prosegue gli appuntamenti con le istituzioni

venerdì, 26 novembre 2021, 09:48

di michela carlotti

Il comitato fivizzanese nato per perorare la storica causa del collegamento diretto Reggio-Fivizzano–mare, a fine estate aveva annunciato la volontà di incontrare i presidenti delle regioni Toscana e Emilia-Romagna per esporre il progetto e sollecitare le istituzioni ad inserirlo nel PNRR per ottenere i finanziamenti necessari.

Il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannettti, aveva ottenuto il mandato di rappresentare in ogni sede il comune di Fivizzano con voto unanime del consiglio comunale, dialogando con i suoi colleghi di tutti i comuni coinvolti dal tracciato, specialmente con il sindaco di Carrara ed il presidente della provincia.

“Abbiamo avuto riscontri positivi – spiega il comitato - dal sindaco di Castelnuovo nei monti, dal sindaco di Carrara e incontreremo a breve il sindaco di Massa che si è già detto entusiasta del progetto”.

“La scorsa settimana – prosegue – abbiamo organizzato un incontro a Cerreto laghi tra alcuni nostri rappresentanti, il sindaco di Fivizzano e il neo eletto sindaco di Ventasso, Enrico Ferretti. L'incontro è stato molto positivo e il sindaco emiliano si è proposto come capofila del progetto per quanto riguarda il lato trans-appeninico in un ruolo analogo rispetto a quello ricoperto dal sindaco di Fivizzano”.

“Contiamo - conclude il comitato - una volta terminato l'iter degli incontri con gli enti territoriali locali, di recarci in Regione e chiedere a Toscana ed Emilia Romagna di finanziare un progetto e uno studio di fattibilità definitivo per realizzare finalmente l'idea della Reggio-mare”.