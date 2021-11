Lunigiana



Il comitato SOS salute Lunigiana su Don Gnocchi: “Bene per riapertura, ma perplessità”

sabato, 13 novembre 2021, 12:54

Dopo una chiusura proseguita per oltre quattro mesi, ad inizio novembre la struttura specialistica riabilitativa Don Gnocchi di Fivizzano ha riaperto i battenti, con la rimodulazione di alcuni servizi.

“Ci congratuliamo con la fondazione, con l’azienda Usl e la politica - afferma il direttivo del comitato SOS salute - per essere arrivati finalmente alla riapertura della struttura Don Gnocchi venendo incontro alle necessità del territorio, dei pazienti e dei dipendenti. Non possiamo, però, dimenticare che questa riapertura arriva dopo mesi di chiusura, in cui sono emerse le informazioni più incerte, e solo dopo la firma di una nuova convenzione tra ASL e Don Gnocchi”.

Ed a proposito della convenzione, il comitato esprime perplessità su due aspetti ritenuti di rilevante importanza: “Si dedicano solo quattro posti all'attività riabilitativa e la convenzione ha la durata di un anno rinnovabile”.

“Per quanto riguarda il primo aspetto – spiega il comitato - ricordiamo che la Don Gnocchi è nata a Fivizzano a seguito della conversione del nosocomio da ospedale di zona a polo riabilitativo che avrebbe dovuto lavorare in sinergia con l’ospedale come centro specialistico riabilitativo. Infatti la Don Gnocchi è dotata di strutture all'avanguardia per la riabilitazione”.

“Ma la cosa che più ci preoccupa – prosegue il comitato - riguarda la durata della convenzione. Un solo anno ci sembra poco sia per gli investimenti che, sicuramente, visto la breve durata non crediamo verranno fatti, e secondo perché teniamo che tra un anno potremmo ritrovarci nella medesima condizione di questi ultimi mesi”.

“Ribadiamo che l’ulteriore destinazione dei posti letti, oltre i quattro di riabilitazione, all’ hospice è un passo in avanti nel fornire alla Lunigiana un servizio fin’ora carente. Servizio che il comitato ha chiesto fosse svolto utilizzando il secondo piano della struttura”.

“Ciò premesso – conclude il comitato - non s’intendeva chiedere di aggiungere per togliere altrove.

Chiediamo quindi un incontro al sindaco di Fivizzano in quanto rappresentante del territorio più di tutti coinvolto su questo tema e auspichiamo che il secondo piano venga dedicato interamente alla riabilitazione”.

Mi. Ca.