Lunigiana



Il progetto Sigeric-Comunità di turismo sostenibile entra nel vivo

martedì, 2 novembre 2021, 01:02

Nell'ambito del progetto "Lunigiana – Comunità di Turismo Sostenibile" la cooperativa di Comunità Sigericservizi per il turismo si propone di creare una comunità di turismo sostenibile e responsabile con sede presso il Centro di Produzione e Documentazione Didattica "Pieve di Sorano" di Filattiera.

Il progetto riserva un importante spazio alle attività educative destinate ai piccoli della Scuola Primaria di Filattiera, che saranno quindi coinvolti in un piano annuale di attività didattiche, visite guidate e laboratori sul territorio della comunità.

Nello specifico prenderà il via, nel prossimo mese di novembre, un progetto educativo dal titolo "Il Parco tutto l'anno" che ha la finalità di educare alla conoscenza e alla tutela del territorio della comunità lunigianese sotto l'aspetto storico, naturalistico e ambientale. La volontà è quella di formare i cittadini di domani in maniera consapevole, rendendoli custodi e ambasciatori della propria terra, in linea con i principi dell'Agenda 2030 dell'ONU.

Dal punto di vista naturalistico, il territorio del Comune di Filattiera accoglie diversi habitat sottoposti a tutela che vanno dall'ambiente montano, compreso nel territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, a quello fluviale ricompreso nell'Area Naturale Protetta ad Interesse Locale del fiume Magra. In questa terra, abitata fin dalla preistoria, l'uomo ha sempre interagito con l'ambiente circostante modificando il paesaggio, creando cultura e tradizioni locali che ancora resistono nel tempo.

Una parte del progetto didattico, dall'emblematico titolo "Antenati di Pietra", sarà dedicata alla visita dei principali siti museali e archeologici del territorio lunigianese. I bambini, accompagnati dalle guide turistiche di Sigeric, visiteranno il Museo delle Statue Stele della Lunigiana a Pontremoli e l'Area Archeologica di Luni.

Il progetto sarà organizzato in un ciclo di incontri che si svolgeranno nel corso di tutto l'anno scolastico, in diversi periodi e stagioni.