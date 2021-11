Lunigiana



Il report della Società della Salute su contagi e vaccini. E su Mastrini: “Non faccia personalismi”

sabato, 27 novembre 2021, 13:50

Sono 4 mila e 416 le persone risultate positive al coronavirus, in Lunigiana, dall’inizio della pandemia, quindi dal febbraio 2020. In base all’ultimo report della Società della Salute della Lunigiana, nel novembre dello scorso anno i contagi erano 1.201, mentre questo mese ne risultano 97.

Segno che, secondo la SdS, i vaccini stanno funzionando bene, considerato che la campagna vaccinale ha preso il via in Italia il 27 dicembre dello scorso anno.

Il dato su cui pone l’attenzione il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese, è sull’età media dei positivi, che è di 44 anni, decisamente in calo rispetto a prima dell’inizio della campagna vaccinale: “In passato mi sono rivolto ai più anziani e questi hanno seguito i nostri consigli visto che il 94,3% degli ultra80enni lunigianesi ha completato il ciclo vaccinale. Una percentuale che ci pone al terzo posto sulle dieci zone distretto di cui si compone il territorio facente parte dell’ASL Toscana Nord Ovest, mentre siamo addirittura in testa, con il 94,9%, se si prende in considerazione la somministrazione della prima dose”.

“Ora però – prosegue Varese - sono i più giovani ad essere chiamati ad un gesto di responsabilità. Lo facciano per sé stessi, per la collettività e, soprattutto, se hanno in casa un anziano che non si è ancora vaccinato.

Perché il vaccino è la principale arma che abbiamo, al momento, per lasciarci alle spalle questo incubo che, purtroppo, non ne vuole sapere di scomparire in maniera definitiva”.

In Lunigiana, dall’inizio della pandemia i deceduti sono stati 211. Un dato incoraggiante è che, se a novembre e dicembre dello scorso anno furono rispettivamente 40 e 35, invece quest’anno nell’ultimo trimestre è stato registrato un decesso al mese. Per quanto concerne l’età media dei decessi in Lunigiana, questa ammonta a 84,5 anni, con il più giovane che aveva 55 anni e il più anziano che ne aveva 102.

Infine, Varese commenta l’approvazione della mozione presentata dal sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, durante l’ultima seduta dell’assemblea dei soci della SdS Lunigiana: “Sulla sostituzione dei medici di medicina generale prossimi alla pensione, ancora una volta la SdS si è trovata compatta, quindi in grado di fare fronte alle problematiche che sorgono sul territorio. Con questa mozione Mastrini non scopre nulla di nuovo, siamo consapevoli del problema e lo affronteremo insieme, senza personalismi”.