Lunigiana



La Sardegna ringrazia la Lunigiana per gli aiuti ricevuti

martedì, 30 novembre 2021, 20:50

È andata a buon fine la raccolta fondi per aiutare gli allevatori sardi.

L’iniziativa solidate, battezzata “From Lunigiana to Sardegna” era stata lanciata da volenterosi lunigianesi che avevano fin da subito messo in moto la catena dei soccorsi, a fine luglio, quando divampò il grande rogo nell’oristanese in Sardegna.

“Non finiremo mai di ringraziarvi per la vostra solidarietà durante l'emergenza incendi di qualche mese fa – scrive “Effetto Palla Onlus” ente no profit attivo in Sardegna per la cura ed il soccorso di animali randagi.

“Oggi il nostro grazie va in Toscana – si legge – a queste meravigliose persone che avevano subito aperto una raccolta fondi sul loro gruppo facebook "L'ululato di Aulla" per aiutare gli umani e gli animali colpiti. Grazie anche a chi ha messo in moto e coordinato tutto: Liana Maffei, Steve, Cristina Malatesta, Alessandra Tonabuoni e Bruna Donati”.

La onlus ha informato, inoltre, che con i soldi della raccolta verranno acquistati mangime, medicinali e altri beni di prima necessità per le cure degli animali rimasti feriti nel terribile incendio.

“Vi terremo informati – promette l’associazione - e vi renderemo conto di tutto quello che è stato raccolto e speso”.

Mi. Ca.