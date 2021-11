Lunigiana



Mastrini: “Dubbi sul passaggio a società privata estera del trasporto pubblico”

mercoledì, 3 novembre 2021, 13:32

di michela carlotti

“Un passaggio storico”: così il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, aveva annunciato il passaggio avvenuto dal 1 novembre dell’intero settore del trasporto pubblico toscano sotto il controllo della francese Ratp, attraverso il gestore unico Autolinee Toscane.

“Siamo la prima regione in Italia ad avere da oggi un gestore unico del trasporto pubblico locale” – aveva dichiarato Giani promettendo biglietti e abbonamenti più semplici e accessibili, investimenti per rinnovamento della flotta e garanzia dell’occupazione.

Eppure, c’è il dato oggettivo di una partenza tutta in salita per il nuovo gestore che non si è dimostrato pronto, creando disagio all’utenza: è cambiata, infatti, l’emissione dei biglietti che non viene più effettuata presso edicole e bar ma nei tabacchini e presso gli infopoint, oppure tramite app. E qui si è registrato il primo intoppo, perché è mancata la necessaria informativa e molti utenti, ad esempio, sono andati in edicola restando spiazzati. Per non parlare dei problemi riscontrati nella fase di registrazione sul sistema digitale.

Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ha prontamente evidenziato le falle del sistema affinché non vi siano intoppi futuri: “Nei primi giorni della nuova gestione si sono verificate criticità quali code e ritardi e difficoltà per gli abbonamenti: speriamo che il buongiorno non si veda dal mattino. Faccio inoltre notare, che risultano due le biglietterie ufficiali in tutta la provincia: una alla stazione di Massa ed una a Carrara. Ovviamente e come sempre, escluse le rivendite autorizzate, la Lunigiana è stata trascurata”.

Ma c’è ovviamente una questione più cogente che preme a Mastrini: “Siamo di fronte al primo caso in Italia di esternalizzazione completa ad una società privata estera dell'intero trasporto pubblico regionale. È stato di fatto ceduto un asset strategico ad una multinazionale e questa è un'evidenza. Vedremo se il cambiamento porterà i benefici auspicati dal presidente Giani”.

“Autolinee Toscane – spiega Mastrini - ha annunciato investimenti per 357 milioni nei prossimi anni: 306 per l'acquisto di 2100 bus per far scendere l'età media dei fruitori a 7-8 anni, e 51 milioni in tecnologie. Ciò, è giusto dirlo, anche in virtù di un nuovo contratto di servizio che regolerà il trasporto pubblico locale, per i prossimi 11 anni, con 4 miliardi a disposizione di Autolinee Toscane”.

Mastrini conclude puntualizzando: “Sul territorio abbiamo bisogno di risposte concrete e soprattutto di interlocutori pronti a raccogliere i bisogni della comunità. Attendiamo i referenti di Autolinee Toscane sul territorio purché sono gli enti locali a poter e dover assicurare alle comunità, anche e soprattutto a quelle più in difficoltà come le nostre, le garanzie per avere servizi funzionali ed efficienti”.