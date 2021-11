Lunigiana



Mastrini sul ponte del torrente Penolo: “Cantiere fatiscente, i lavori non partono”

sabato, 27 novembre 2021, 13:54

“C'è un tempo per tutto: un tempo per collaborare, cosa che è stata fatta e un tempo per aspettare, cosa che hanno fatto sia il comune, sia i cittadini”. È quanto afferma il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, riferendosi al cantiere del ponte sul torrente Penolo.

L'opera è finanziata da due anni; lo scorso anno ė stato firmato il verbale di avvio di esecuzione lavori, ma l’intervento non parte.

“Quella del ponte sul torrente Penolo è la porta d'accesso ad alcune fra le più importanti attività economiche del comune di Tresana.- spiega il sindaco - È trascorso esattamente un anno dalla firma del verbale tra il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza e il legale rappresentante della ditta che si è aggiudicata la gara di riqualificazione. Il 23 novembre 2020, infatti, sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Penolo, lungo la SP 20 Montedivalli, nel comune di Tresana per un importo pari a 430 mila 475 euro a cui vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza e l’iva, per un costo totale, quindi, di 577 mila 628 euro”.

Firmato il verbale, era quindi stato installato il cantiere. Le opere sul ponte Penolo rientravano all’interno del programma quinquennale di interventi sulla viabilità 2019-2023 predisposto dalla provincia e finanziato per un totale di circa 8 milioni di euro dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

“A distanza di circa un anno – incalza Mastrini - il cantiere si trova in condizioni fatiscenti: spesso la ringhiera è a terra, la rete di protezione si strappa, ma nessuno controlla e tanto meno agisce. Ma questa è solo una parte, una minima parte dei problemi che riguardano il ponte, o meglio i ponti, sul torrente Penolo”.

Il sindaco dichiara poi di non avere informazione sullo stato dell’arte: “Due settimane fa abbiamo chiesto al presidente della provincia di venire sul territorio per un incontro chiarificatore al quale possano partecipare l'ente provinciale, lo studio che ha elaborato il progetto, i rappresentanti del comune e la popolazione. Sappiamo solo che la ditta che si è aggiudicata l’appalto, Costruzioni Generali di Minturno (Latina), ha fatto causa o ricorso contro la provincia, nient'altro”.

Mi. Ca.