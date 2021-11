Moscatelli (Cambiare Mulazzo): "Novoa intitoli la piazza di Parana a Don Terroni"

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 8 novembre 2021, 09:27

Non mollano i sindaci di Pontremoli, Tresana, Licciana Nardi, Casola e Villafranca e chiedono al presidente della provincia Gianni Lorenzetti, per l’ennesima volta, di avere un seggio in Lunigiana

lunedì, 8 novembre 2021, 09:25

Sarà allestito nello storico castagneto del Parco Fiera di Barbarasco ed aprirà le porte in tre giornate di dicembre: mercoledì 8, domenica 12 e domenica 18

lunedì, 8 novembre 2021, 09:19

Bandi che stentano a decollare, svariate centinaia di migliaia di euro pronti per essere spesi in presenza di una progettualità e tanti nuovi finanziamenti da intercettare nei prossimi anni con il piano di ripresa e resilienza nazionale

domenica, 7 novembre 2021, 15:41

Soddisfatto il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, per la conclusione di un’importante opera: si tratta della messa in sicurezza di un tratto di viabilità provinciale nevralgico per il territorio comunale, in località Chiesa di Podenzana al Km 3+400

domenica, 7 novembre 2021, 15:28

L’attenzione ai finanziamenti europei continua ad essere una priorità per il sindaco del comune di Tresana, Matteo Mastrini, che ha ottenuto un nuovo importo da destinare, questa volta, alla riqualificazione della piazza di Giovagallo

sabato, 6 novembre 2021, 11:50

La frazione di Serricciolo ha, oggi, una scuola all’avanguardia in termini di sicurezza sismica e riqualificazione. L’amministrazione comunale ha ultimato nei tempi previsti i lavori alla locale scuola elementare, ricevendo in data 29 ottobre le chiavi della struttura da parte della ditta appaltatrice