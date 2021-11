Nuovo finanziamento per il comune di Tresana: servirà per la piazza di Giovagallo

Altri articoli in Lunigiana

domenica, 7 novembre 2021, 15:41

Soddisfatto il sindaco di Podenzana, Marco Pinelli, per la conclusione di un’importante opera: si tratta della messa in sicurezza di un tratto di viabilità provinciale nevralgico per il territorio comunale, in località Chiesa di Podenzana al Km 3+400

sabato, 6 novembre 2021, 11:50

La frazione di Serricciolo ha, oggi, una scuola all’avanguardia in termini di sicurezza sismica e riqualificazione. L’amministrazione comunale ha ultimato nei tempi previsti i lavori alla locale scuola elementare, ricevendo in data 29 ottobre le chiavi della struttura da parte della ditta appaltatrice

venerdì, 5 novembre 2021, 11:59

La donna, una 49enne residente nel comune di Villafranca in Lunigiana, è accusata di “atti persecutori” nei confronti di una vicina di casa, una 37enne, che abita a pochi metri dalla persecutrice

giovedì, 4 novembre 2021, 13:58

Una partenza lenta ed incerta per il nuovo gestore Autolinee Toscana, società del gruppo francese Ratp Dev, che dal primo novembre è subentrato nel servizio di trasporto pubblico regionale alla società CTT Nord

mercoledì, 3 novembre 2021, 17:01

Dal 1° novembre la gestione del trasporto pubblico regionale è passata al gestore unico del trasporto pubblico locale a livello regionale, la società Autolinee Toscana, sotto il controllo dell’azienda francese Rapt. Ma i disservizi esistenti, non sono svaniti ed anzi, il segretario FIT-CISL, Luca Mannini, mette le mani avanti

mercoledì, 3 novembre 2021, 16:25

La lettura avvicina i popoli. E’ questo il messaggio che giunge dalla recente esperienza della giovane scrittrice Giulia Besa, di origini succisane, in trasferta a Tirana per il tour promozionale di quattro opere tradotte in lingua albanese dall’editore Botimet Toena con il contributo dell’Istituto di Cultura Italiano della capitale dell’Albania