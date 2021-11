Lunigiana



Posti disponibili per la due giorni “Eccellenza Lunigiana”

lunedì, 22 novembre 2021, 15:06

Una Lunigiana sempre più attrattiva, competitiva e decisa a mettersi in mostra con le sue eccellenze. E Pontremoli si conferma essere un elemento essenziale dell’intero ingranaggio d’ambito turistico-ricettivo.

“Eccellenza Lunigiana”: sarà questo il tema della due giorni organizzata dal comune di Pontremoli in collaborazione con la pro-loco cittadina in programma per l’11 e il 12 dicembre, in piazza Duomo.

Una kermesse dedicata a tutto quello che di eccellente offre il territorio lunigianese: dall’enogastronomia, alla floricoltura. E non mancheranno gli stand dedicati al Natale.

Funghi, tartufi, olio, miele, vini, birra artigianale, cioccolato, vivai: un’originale e ricca vetrina del “Made in Lunigiana” che troverà spazio all’ombra del campanone pontremolese, per raccontare questa terra nella sua unicità fatta di storia e tradizioni, prodotti e mestieri, paesaggi e peculiarità.

Sono dodici gli spazi a disposizione per gli esercenti, alcuni risultano ancora disponibili. Per info contattare il presidente della Pro Loco, Ivan Velardi al numero 338.6382468 o scrivere a pontremoliproloco@gmail.com .