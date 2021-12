Lunigiana



RetiAmbiente struttura la gestione unica del ciclo rifiuti per i prossimi 14 anni

martedì, 30 novembre 2021, 20:52

Novità importanti arrivano in questi giorni sul fronte della gestione del ciclo dei rifiuti con la previsione, tra l’altro, di una società operativa locale in Lunigiana.

Com'è noto, a partire dall'inizio di quest'anno ormai a termine, la gestione del ciclo dei rifiuti è stata affidata alla società in house RetiAmbiente SPA, partecipata da tutti i comuni dell'ATO Toscana Costa.

Individuato il gestore Retiambiente, era rimasta aperta la questione dell'esecuzione del servizio affidata in via transitoria ad Ersu, in attesa della costituzione di una SOL (società operativa locale) lunigianese di nuova costituzione, secondo le volontà della maggioranza dei sindaci dell’Unione dei comuni Montana della Lunigiana.

Oggi è arrivata la conferma dal sindaco di Pondenza, Marco Pinelli, in qualità di coordinatore del comitato unitario di controllo analogo di RetiAmbiente. Nella giornata di ieri si è tenuta, infatti, l'assemblea dei soci per deliberare il conferimento di Aamps Livorno, la fusione tra Sea ed Ersu e la nascita della società operativa locale della Lunigiana”

“L’assemblea dei soci – spiega Pinelli - ha approvato la nascita della società operativa locale per i 14 comuni della Lunigiana, destinata a produrre i servizi ambientali sul territorio, ad accrescere gli investimenti per il loro miglioramento, in un territorio a forte impronta identitaria, in cui si sono già ottenuti ottimi risultati di raccolta differenziata e dove si dovranno progressivamente anche contenere le tariffe”.

Non solo questo. È stato deliberato anche il conferimento di Aamps, che permette a Retiambiente di diventare proprietaria diretta del 100% della municipalizzata livornese. “Con l'incorporazione di Aamps – spiega ancora Pinelli - la capogruppo Retiambiente gestirà oltre l'85% della popolazione dell'Ato e dei rifiuti in esso generati. Il percorso ulteriore proseguirà con i conferimenti da parte del comune di Massa e Carrara e, nel medio termine, della Garfagnana e di Lucca”.

“L'assemblea ha inoltre deliberato la fusione per unione di Sea ed Ersu, il cui percorso sarà condiviso con tutti i comuni versiliesi, al fine di adottare un piano industriale coerente con quello di Retiambiente, che abbia quali obiettivi fondanti il mantenimento di prestazioni di servizio di qualità, investimenti per l'innovazione tecnologica nella gestione orientata all'economia circolare e il contenimento delle tariffe”.

Passaggi importanti, che consentiranno di completare il processo di integrazione nel gestore unico di ambito, che gestirà i servizi del ciclo dei rifiuti per i prossimi 14 anni.

Michela Carlotti