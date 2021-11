Lunigiana



Toto elezioni Carrara e provincia: dalla Lunigiana alla costa, i papabili

sabato, 13 novembre 2021, 19:03

di michela carlotti

Dopo i due rinvii del dicembre 2020 e del marzo 2021 disposti a livello nazionale a causa del Covid19, è ormai certo l’appuntamento elettorale del 18 dicembre per il rinnovo delle cariche di presidente e dei consiglieri della provincia di Massa Carrara.

Non è invece ancora fissata la data delle elezioni comunali che interessano Carrara, ma è certo che si svolgeranno nella prossima primavera.

Le carte della doppia partita politica, in questi giorni sono state sparigliate dal commissariamento del coordinamento provinciale di Forza Italia, con il sollevamento dall’incarico della lunigianese Rita Galeazzi vicina a Jacopo Ferri.

Al suo posto, il neo commissario Emanuele Ricciardi è un imprenditore massese vicino al sindaco di Massa, Francesco Persiani, voluto dal coordinatore regionale FI, senatore Massimo Mallegni.

La conseguenza immediata, o forse la causa di questa scelta, è stata la messa in discussione del candidato a sindaco designato per il centro destra a Carrara.

Prima ancora di essere nominato commissario, infatti, Ricciardi ha rilasciato dichiarazioni destabilizzanti rispetto alla candidatura, che pareva ormai certa, di Simone Caffaz. Si fa strada, così, la possibilità di un sostegno del coordinamento provinciale di Forza Italia ad un’eventuale candidatura di Andrea Vannucci, ex vicesindaco della giunta di centro sinistra di Angelo Zubbani.

Ipotesi, ovviamente, non gradita ai sostenitori di Caffaz: la Lega del commissario carrarese Nicola Pieruccini in testa e tutta la cordata forzista di Ferri che catalizza anche il sostegno del coordinatore comunale di Massa, Domenico Piedimonte, in netto contrasto con i massesi della scuderia Persiani.

E se saltano gli accordi a Carrara, allora saltano le certezze anche per le elezioni provinciali.

Stante la spaccatura tra i due autorevoli papabili del centro destra alla presidenza, Jacopo Ferri e Francesco Persiani, si potrebbe determinare una ritirata generale per evitare una clamorosa disfatta.

A quel punto un candidato terzo, di bandiera, dovrebbe immolarsi vittima sacrificale nell’inutile corsa elettorale del centro destra contro Gianni Lorenzetti che, oltre ad avere i numeri dalla sua parte, gode anche della spaccatura in atto nel centro destra.

Oppure, potrebbe anche spuntare un altro autorevole candidato ma di estrazione di centro sinistra che, in quanto tale, potrebbe far vacillare Gianni Lorenzetti poiché, oltre a dividere i voti del PD, sarebbe favorito dal sostegno dei franchi tiratori del centro destra.

Il nome ventilato del candidato che ha queste doti, è quello di Roberto Valettini, sindaco di Aulla, presidente dell’Unione dei comuni Montana della Lunigiana, ex esponente PD.

Intanto, ufficialmente il commissario Ricciardi auspica che Ferri e Persiani possano mettersi d’accordo, mentre la Lega prospetta la convocazione delle primarie di coalizione e Simone Caffaz confida nella risoluzione dei contrasti.