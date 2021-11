Una delegazione della Lunigiana a Roma per il PNRR, ricevuta dalla Gelmini

Altri articoli in Lunigiana

Giovedì 18 novembre dalle ore 17 in poi presso la Sala Multifunzionale del Museo etnografico di Villafranca in Lunigiana si terrà un seminario sulla manutenzione e i controlli alle caldaie in Lunigiana

Con Henraux e F.lli Antonioli la nuova stagione vede consolidarsi il legame tra Paolo Carli e Cesare Antognoli. Uomini di Pietra unisce ai cavatori del Monte Altissimo di Henraux il lavoro di squadra dei fratelli Antognoli impegnati nella cava Gioia di Colonnata di Carrara

I militari hanno ispezionato una impresa edile gestita da un 47enne pontremolese che stava effettuando la ristrutturazione di un tetto. Tra i lavoratori, è stato trovato un 52enne pontremolese totalmente irregolare, risultato percettore del reddito di cittadinanza già da diverso tempo

Un gruppo di cittadini Fivizzanesi amanti del territorio della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni ha dato vita ad un’associazione culturale che porta nel nome il riferimento ai signori che, governando Verrucola e Monte dei Bianchi, hanno rappresentato la totalità del territorio di Fivizzano

In Lunigiana, molte realtà nate dall’esperienza associativa si sono costituite in cooperative per strutturare e trasformare in lavoro l’amore per il proprio piccolo borgo e per il nostro territorio

Nell’ambito delle celebrazioni per i 550 anni della stampa a caratteri mobili, ieri si è svolto un importante evento presso il museo di San Giovanni a Fivizzano