Lunigiana



Una nuova mieleria per l’istituto agrario di Fivizzano

mercoledì, 17 novembre 2021, 19:54

Questa mattina a Fivizzano, presso la sede dell’istituto agrario Pacinotti, è stata inaugurata una nuova mieleria. Il laboratorio è stato realizzato dal comune di Fivizzano in collaborazione e con il contributo della provincia di Massa-Carrara, per una spesa totale di 108 mila euro.

Giunge dunque a compimento un progetto voluto dal compianto ex sindaco Paolo Grassi e che l’attuale amministrazione comunale ha voluto portare alla sua realizzazione.

Il nuovo laboratorio sarà utile per gli studenti dell’istituto agrario per far crescere le proprie esperienze e conoscenze con l’obbiettivo di realizzare un prodotto DOP con il miele della Lunigiana.

A margine di questo progetto e grazie al contributo del Rotary club Lunigiana, è in fase di realizzazione un’altra iniziativa che prevede l’installazione di arnie con le api presso la sede dell’azienda agraria dell’istituto a Soliera Apuana, per un completo percorso di studio e di lavoro sulla filiera del miele e sulla conoscenza delle api.

Il sindaco Gianluigi Giannetti ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione della mieleria: “Oggi andiamo ad aggiungere un ulteriore tassello alla nostra scuola, con l’obbiettivo di creare un istituto di eccellenza e di valorizzazione del nostro territorio. L’istituto agrario, da qualche tempo, vive un momento difficile per il calo degli studenti iscritti, ma da parte nostra e dei vertici scolastici c’è la massima volontà di rilanciare questo corso formativo così centrale nello sviluppo futuro della Lunigiana”.

“Questa nuova mieleria – spiega ancora Giannetti - oltre alla scuola dev’essere anche centro di produzione per le tante realtà agricole esistenti con la creazione di un rapporto sinergico tra scuola e lavoro in modo da dare le maggiori conoscenze possibili agli studenti e una struttura funzionale e professionale agli imprenditori del territorio”.

Mi. Ca.