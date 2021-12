Lunigiana



A Podenzana un servizio di supporto all’uso delle piattaforme informatiche per over 65

giovedì, 2 dicembre 2021, 11:23

Per offrire un aiuto ad utilizzare le app ed i servizi informatici della regione Toscana e dei servizi locali, sabato 4 dalle 9.00 alle 14.00 presso la sala consigliare del municipio di Podenzana, persone competenti e disponibili saranno a disposizione per dare un aiuto ai cittadini over 65.



“Connessi in buona compagnia”: è un’iniziativa di Anci in collaborazione con la società della salute.

È uno spazio ove poter attivare lo SPID (identità digitale); accedere al fascicolo sanitario online; cambiare il medico; stampare il green pass; fare pagamenti on line; scaricare i certificati anagrafici online, consultare il libretto vaccinale; accedere al nuovo servizio di trasporto pubblico locale e tanti altri servizi.

"Sono iniziative importanti, di sostegno ed aiuto alle persone che sono più in difficoltà in un momento di transizione e cambiamento di accesso ai servizi. Ringrazio Anci e la società della salute per l'impegno e la disponibilità” ha dichiarato il sindaco Marco Pinelli.

M. C.