Addio a Adriano Cariola: il saluto degli amici musicisti

sabato, 4 dicembre 2021, 16:43

Le pensiline dei mezzi pubblici nei piccoli paesi tra Lunigiana e Val di Vara possono essere un elemento distintivo del paese e del territorio. Possono aiutare anche contribuire allo sviluppo dell'alpinismo lento ed alla frequentazione delle aree verdi

sabato, 4 dicembre 2021, 09:19

Una storia di emigrazione e passione per la musica: Annibale Giannarelli, di Sassalbo, nel comune di Fivizzano, ha incantato il pubblico e la giuria di The Voice Senior, composta da Orietta Berti, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè

sabato, 4 dicembre 2021, 09:16

Zona di confine, statue stele, terra dei 100 castelli: è quanto racchiude ed esprime il logo ufficiale dell’ambito turistico Lunigiana approvato ufficialmente in questi giorni dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

giovedì, 2 dicembre 2021, 11:23

Per offrire un aiuto ad utilizzare le app ed i servizi informatici della regione Toscana e dei servizi locali, sabato 4 dalle 9.00 alle 14.00 presso la sala consigliare del municipio di Podenzana, persone competenti e disponibili saranno a disposizione per dare un aiuto ai cittadini over 65

giovedì, 2 dicembre 2021, 09:29

Questa volta a farne le spese è stata una 47enne di origine albanese, residente da anni nel Pontremolese. Il truffatore un italiano di origine salernitane di 26 anni, con una sfilza di analoghi precedenti

mercoledì, 1 dicembre 2021, 21:13

È stata un’occasione di grande ed intensa partecipazione, l’evento socio culturale celebrato nel fine settimana presso la sala principale della dimora storica del Castelletto di Podenzana