Al via a Podenzana un’altra serie di lavori contro il dissesto idrogeologico

domenica, 19 dicembre 2021, 21:35

È stato inaugurato stamani l’ampliamento del canile comprensoriale di Groppoli nel comune di Mulazzo. Una nuova sezione con spazi aggiuntivi nella struttura originaria realizzata nel 1994 e che da allora funziona come canile sanitario e rifugio, dov’ è anche possibile usufruire del servizio di adozione gratuita dei cani ospitati

sabato, 18 dicembre 2021, 16:53

Pezzi di lamiere lavorati meccanicamente , adesivi, tubi, metalli , plastiche, fascette per elettricisti, forex e materiali nocivi all’ambiente, collanti inquinanti, cemento, scritture con pennarelli indelebili. Ormai ovunque, dalle città ai monti è facile trovare questo inqualificabile metodo di segnalamento degli antichi sentieri

sabato, 18 dicembre 2021, 14:37

È attivo in Lunigiana il servizio pubblico che svolge attività ambulatoriale di prevenzione, diagnosi e cura nell’ambito dei disturbi neuro psichiatrici in età evolutiva (dai 0 ai 18 anni di età), occupandosi della salute mentale in senso lato: disturbi psichiatrici, psicologici e neuro psicologici; disturbi del linguaggio; disturbi dell’apprendimento e neurologici; handicap...

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:38

Il Covid 19 sembra non colpire le persone che vivono all’aria aperta e praticano sani sport come l’Alpinismo Lento. Così Daniela Tognetti di Pozzo di San Benedetto, ha proposto un’iniziativa all’area aperta, facile, per tutti, che transitasse da Bocca Lupara (dialettalmente - Bocca Lupà)

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:34

L'olio IGP Colline della Lunigiana per aiutare i malati di Parkinson e promuovere una giusta e sana alimentazione. Debutterà al mercatino del Natale Solidale al Castello di Terrarossa promosso dal Comune di Licciana Nardi in agenda domenica 19 dicembre, l'olio extravergine di oliva Igp delle Colline della Lunigiana che sostiene...

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:29

Jessica Fabiani ha depositato ricorso al TAR contro il comune di Fivizzano sulla mozione che l’ha sfiduciata e poi sostituita con Luca Confetti nel ruolo di presidente del consiglio comunale