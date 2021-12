Lunigiana



Approvato dal Mibact il brand ufficiale della Lunigiana: terra unica

sabato, 4 dicembre 2021, 09:16

Zona di confine, statue stele, terra dei 100 castelli: è quanto racchiude ed esprime il logo ufficiale dell’ambito turistico Lunigiana approvato ufficialmente in questi giorni dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Si è così concluso l’iter iniziato poco più di un anno fa, quando l’Unione di Comuni Montana Lunigiana presentava agli operatori turistici ed alle associazioni del settore un brand indentitario del territorio.

Un logo di tipo promozionale, fondamentale per identificare la Lunigiana come “prodotto” dopo la formazione dell’Ambito Turistico territoriale, allo scopo di promuovere il territorio attraverso un unico simbolo di riconoscimento ufficiale, di portata nazionale ed imperituro e, come tale, potenzialmente proiettato verso una dimensione globale.

Il logo “Lunigiana - Terra di confine, natura infinita” è una realizzazione grafica di “Ciclica”, agenzia di comunicazione che vanta una comprovata esperienza nella promozione di brand importanti del territorio italiano, ma anche frutto della volontà degli attori istituzionali che hanno deciso di mettere da parte i campanilismi per promuovere un brand unitario.

Per dare carattere, identità e riconoscibilità alla scritta Lunigiana, l’agenzia ha ricreato attorno alla lettera “g” e alle due “i” il volto classico delle statue stele. Il resto è stato trattato con un carattere che conferisce ritmo e continuità al logo, caratteristiche che si rifanno sia agli elementi architettonici dei castelli che al concetto più astratto della Lunigiana intesa come terra di confine.

Il territorio della Lunigiana ha un carattere fortemente legato alle forze naturali e al suo paesaggio. I colori scelti rappresentano, quindi, le sfumature dei colori della rigogliosa natura che la caratterizza.

Un marchio, dunque, che accompagna e valorizza la promozione del patrimonio naturale, artistico, architettonico ed enogastronomico che rende la Lunigiana unica.

“Finalmente - commenta l’assessore al turismo e sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - la Lunigiana tutta è rappresentata sotto un unico brand. Questo è un segnale di coesione e di visione univoca per lo sviluppo turistico. Un passaggio obbligato che rafforza l’Ambito turistico e pone le basi per far sì che questo marchio venga diffuso e conosciuto in tutto il mondo”.

“La Lunigiana – aggiunge il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e sindaco di Aulla, Roberto Valettini – aveva bisogno di assumere una sua unica e vera identità. Ci siamo riusciti e questo lo dobbiamo alla collaborazione tra comuni ed associazioni, avvenuta attraverso l’Unione. Questo si può definire un grande passo per il futuro del nostro territorio.»

Il nuovo logo è presente nella cartellonistica stradale, sulle brochure promozionali e può essere rilasciato dall’Unione dei comuni alle attività turistico-ricettive che lo richiedano, previo accertamento del possesso di requisiti qualitativi dell’attività stessa.

Mi. Ca.