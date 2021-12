Lunigiana



Aulla: mosca bianca nel caos nazionale dei tamponi. Anche Fivizzano in controtendenza

giovedì, 30 dicembre 2021, 21:28

di michela carlotti

“Nei laboratori privati un tampone molecolare entro le 24 ore costa fino a 180 euro. Ma ad Aulla i tamponi si fanno gratis”: e così il comune lunigianese è balzato agli onori della cronaca nazionale nella trasmissione Mattino 5 andata in onda stamani.

Un esempio di buone pratiche a favore della popolazione flagellata dal covid, dalle restrizioni, dalle varianti, ed alla quale viene chiesto di sottoporsi a ennesime dosi vaccinali, di indossare mascherine Fpp2, di fare tamponi per concedersi attività di svago, eccetera eccetera, eccetera.

Un’iniziativa importante, dunque, che alleggerisce le spese dei cittadini e che scarica la pressione sulle farmacie, soprattutto ora che in Italia regna il caos-tamponi, con file chilometriche fuori dalle farmacie. Milano è il caso nazionale più eclatante, a fronte di una statistica che vede 1 milanese contagiato ogni 18 persone.

Ma anche in Toscana la situazione non è delle migliori, soprattutto dopo l’ordinanza del governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, con cui il tampone antigienico rapido ha assunto la valenza del tampone molecolare per stabilire i criteri di fine isolamento e quarantena, secondo le tempistiche previste dalle disposizioni nazionali.

In questo contesto nazionale, l’iniziativa voluta dal sindaco di Aulla Roberto Valettini e dalla consigliera delegata alla salute Katia Tome’, è apparsa un’assoluta controtendenza. Giornate di screening gratuiti alla popolazione residente, organizzate in collaborazione con la pubblica assistenza Croce Bianca di Aulla e della Croce Rossa di Albiano: una è stata organizzata prima del Natale, un’altra oggi ed un’altra ancora è prevista per domani, in vista del capodanno.

La stessa iniziativa è stata organizzata nella giornata odierna dal comune di Fivizzano in collaborazione con la pubblica assistenza Avis e l’associazione Medicea.