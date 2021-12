Lunigiana



Bando generale intercomunale per l'assegnazione di alloggi Erp

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:27

L'amministrazione comunale di Tresana informa la cittadinanza che da oggi è pubblicato il bando generale intercomunale per l'assegnazione di alloggi ERP. Il bando è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazione ordinaria di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nell’ambito territoriale dei comuni di Villafranca in Lunigiana, Pontremoli, Podenzana, Casola in Lunigiana, Licciana Nardi, Mulazzo, Filattiera, Tresana, Zeri.

Le domande possono essere presentate a partire dal 30/12/2021, per 60 giorni, fino al 28/02/2022 (termine perentorio per la presentazione) e devono inoltre essere redatte unicamente sull’apposito modulo predisposto dal comune di Tresana e pubblicato sul sito istituzionale.

Per la compilazione delle domande è possibile rivolgersi al patronato di fiducia o richiedere informazioni allo 0187/477112. Qui il link per scaricare i documenti del bando:

http://www.comune.tresana.ms.it/bando-generale-intercomunale-per-lassegnazione-di-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica/