Lunigiana



Capodanno omicron: dati e reazioni in Lunigiana

giovedì, 30 dicembre 2021, 09:08

di michela carlotti

Attività che chiudono per la quarantena dei dipendenti, ma anche attività che cercano con urgenza personale per evitare la chiusura. Sono 266 i casi positivi al covid registrati nell’ultima settimana in Lunigiana, di cui 42 nuovi casi solo nella giornata di ieri. A comunicarlo è il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Amedeo Baldi.

A differenza della prima ondata di contagi che aveva affitto con esiti tragici l’Alta Lunigiana, la variante omicron è meno aggressiva ma insiste particolarmente su Aulla, con un picco nel territorio comunale che, da solo, conta un terzo dei positivi di tutta la Lunigiana.

Complici le festività, che hanno attirato flussi di persone per lo shopping natalizio nel centro cittadino, cuore commerciale della Lunigiana che ha ripreso a battere in questi giorni ma subito fermato da omicron.

La grande velocità di diffusione della variante ha costretto, infatti, molte attività alla chiusura: quattro bar, un negozio di abbigliamento, una struttura alberghiera, un disco bar, un salone per parrucchiere, un ristorante. Anche la stazione dei carabinieri è rimasta chiusa per diversi giorni ed ha riaperto a metà settimana.

Eppure, Aulla è stato il primo comune lunigianese ad aver rialzato la guardia: a partire dall’ordinanza del sindaco Roberto Valettini che già ad inizio mese ha ripristinato l’obbligo di mascherine anche all’aperto, alle giornate di screening gratuito esteso a tutta popolazione residente.

Ed un nuovo appuntamento di screening, voluto dal sindaco e dalla consigliera delegata alla salute Katia Tome’ per i residenti del comune di Aulla, è fissato per oggi dalle ore 9 alle 19 presso i locali della Croce Bianca di Aulla e sarà ripetuto domani, per San Silvestro, dalle ore 15 presso la Croce Rossa di Albiano. Stessa iniziativa è in programma oggi a partire dalle ore 9 nella sede della pubblica Assistenza Avis di Fivizzano.

Intanto oggi Aulla ha raggiunto il sold-out tamponi con un pieno di prenotazioni che si sono moltiplicate a seguito dell’ordinanza che martedì il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha emesso per sopperire al caos tamponi che affligge un po’ tutta la regione, come molte altre in Italia, stabilendo che in caso di positività al test antigenico rapido non si dovrà ricorrere alla successiva verifica col tampone molecolare per cui l’antigenico vale anche per stabilire i criteri di fine isolamento e quarantena secondo le tempistiche previste dalle disposizioni nazionali.

Sempre martedì, la giunta dei sindaci dell’Unione dei comuni della Lunigiana ha deciso di non adottare misure restrittive ulteriori rispetto alla normativa nazionale ma, come ha riferito il presidente Gianluigi Giannetti, di rafforzare le informative alla cittadinanza per richiamare al rispetto del decreto legge 221/2021 che vieta fino al 31 gennaio 2022 gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto e stabilisce la chiusura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

In questa situazione fioccano, purtroppo, anche le disdette nel settore turistico: “Fino a venti giorni fa, la maggior parte delle strutture del territorio ha ricevuto richieste massicce ed anche conferme, riuscendo ad alloccare quasi tutte le camere e gli appartamenti disponibili” spiega Giovanna Zurlo, presidente dell’Associazione Operatori Turistici della Lunigiana. Le richieste riguardavano prevalentemente soggiorni in piccoli gruppi e prediligevano appartamenti ove trascorrere vacanze in autonomia. La situazione è, invece, precipitata nell’ultima settimana, quando hanno iniziato ad arrivare le disdette.