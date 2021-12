Lunigiana



Compra una 'Playstation 5' online, ma viene truffata: denunciato un salernitano

giovedì, 2 dicembre 2021, 09:29

Le offerte che si trovano su “internet” sono sicuramente allettanti ma, allo stesso tempo, pericolose.

Questa volta a farne le spese è stata una 47enne di origine albanese, residente da anni nel Pontremolese, che, alla ricerca di una “playstation 5”, nella speranza di risparmiare qualcosa, si è messa a “navigare” all’interno del pericoloso modo del web, sino a trovare quella che sembrava una buona offerta, trattandosi dell’ultima versione della “playstation 5”: consolle e relativi accessori 485 euro; un buon risparmio rispetto al valore commerciale di circa 700 euro.

Purtroppo la giovane non ha fatto i conti con le insidie che si nascondono dietro gli acquisisti online, a maggior ragione se gli accordi prevedono il pagamento in anticipo; infatti, pattuita la cifra con il venditore, ingannata da questi che premeva per avere i soldi: pena la vendita della “consolle” ad altro acquirente, ha proceduto, ricevute le relative coordinate, a versare i soldi su una carta “postepay”.

Purtroppo, passati diversi giorni dal bonifico, la merce non è arrivata, ed il venditore “sparito nel nulla”.

Alla malcapitata non è rimasto altro che denunciare il fatto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso riuscendo ad identificare e denunciare alla procura della repubblica presso il tribunale di Massa il truffatore, un italiano di origine salernitane di 26 anni, con una sfilza di analoghi precedenti.

I carabinieri continuano a raccomandare a “tutti” di prestare la massima attenzione sugli acquisti on-line diffidando “sempre” di proposte provenienti da siti non “certificati” o il cui prezzo non sia minimante in linea con il mercato di quello specifico prodotto. In ogni caso, se non certi dell’acquisto, è opportuno rivolgersi ai negozianti del settore, anche per i semplice consiglio.

In caso di difficoltà, dubbi, perplessità i carabinieri sono pronti a fornire consigli o come in questo caso a smascherare queste persone prive di scrupoli che approfittano di coloro che sono più esposti economicamente.