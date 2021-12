Lunigiana



Da Fivizzano a 'The Voice Senior': la straordinaria performance di Annibale Giannarelli

sabato, 4 dicembre 2021, 09:19

di donatella beneventi

Una storia di emigrazione e passione per la musica: Annibale Giannarelli, di Sassalbo, nel comune di Fivizzano, ha incantato il pubblico e la giuria di The Voice Senior, composta da Orietta Berti, Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè.



Emigrato in Australia da ragazzo, come tanti della sua generazione, in cerca di fortuna, ha iniziato a cantare nei locali fino a che ha partecipato ai concerti di Mina e Peppino di Capri in terra Australiana: quest'ultimo, lo ha spronato a continuare la sua strada anche in Italia, dove poi è rientrato per qualche tempo.



Nella breve intervista ad Antonella Clerici, ha ricordato la colonna sonora per "Lo chiamavano Trinità", che aveva riscosso molto successo all'epoca, primi anni '70 del secolo scorso, ma che lui non aveva totalmente percepito perché era ritornato nel frattempo in Australia.



Oggi, vive nella sua terra natia, Sassalbo, lontano dal palcoscenico ma con la passione ancora dentro di lui :l'esecuzione dal vivo di "Just the way you are", è stato un brivido che ha attraversato la sala, una voce soul, profonda, caricata dalla maturità dall'esperienza di vita, ha messo tutti in piedi, in primis Loredana Bertè, che ha accesso alla prima nota, la luce della sua postazione.



Sul web, le congratulazioni da parte del comune di Fivizzano e di tanti fan che hanno seguito la trasmissione, il cui filmato si YouTube è ormai virale.

