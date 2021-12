Lunigiana



Esplorazione a Bocca Lupara, avventura del Mangia Trekking

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:38

Il Covid 19 sembra non colpire le persone che vivono all’aria aperta e praticano sani sport come l’Alpinismo Lento. Così Daniela Tognetti di Pozzo di San Benedetto, ha proposto un’iniziativa all’area aperta, facile, per tutti, che transitasse da Bocca Lupara (dialettalmente - Bocca Lupà).

Un luogo conosciuto come “Nympharum Domus”, e per vari motivi ed esperienze, legato alla vita di tanti cittadini. Luogo ricco di acqua, usata per irrigare i campi coltivati, per lavare i “panni nei suoi tregi” e come abbeveratoio per i cavalli ed i muli che vi transitavano quando trasportavano i legnami da lavoro o da ardere. L’ingresso della grotta di bocca lupara è parzialmente chiuso da un muro oltre il quale si trova una caverna di circa (30 mt per 20 mt). La stessa è attraversata da un piccolo canale, il quale sembra essere in contatto con altri torrenti che provengono da caverne più in quota. Si tratta di una vera e propria località, un tempo persa nel bosco, con tanti corsi d’acqua sotterranei denominati Sprugole

Bocca Lupà è comunque rinomata ed importante, soprattutto per essere stato un eccellente riparo durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dove intere Comunità sono naturalmente sopravvissute. Oggi rimane sicuramente un luogo di interesse per gli umanisti e gli studiosi di letteratura greca per i suoi significati. Per raggiungere Bocca Lupara oggi, come un tempo vi sono tre vie, quella di Rebocco, della Chiappa e della Val di Vara. Così per Daniela Tognetti, giungendo dal quartiere di Rebocco, far sosta a Bocca Lupà. con gli amici, mentre procedeva verso un’attività di lungo Alpinismo Lento nella Val di Vara, è stata una importante emozione, una bella soddisfazione ed una interessante esperienza. Conoscere e vivere direttamente quel luogo, di cui, fin da bambina, aveva sempre ascoltato raccontare aneddoti e tratti di vita vissuti direttamente dai suoi genitori e dai nonni. Per Daniela la visita ha rappresentato un momento di vera gioia, e l’associazione Mangia Trekking, con lei, invita a valorizzare, promuovere e manutenere adeguatamente questo straordinario tratto storico culturale delle nostre colline.