Giannetti rilancia l’eccellenza RIM di Fivizzano: “Grandi opportunità occupazionali per gli studenti”

domenica, 12 dicembre 2021, 21:47

Dal 15 dicembre il dottor Giovanni Faggioni, medico di base che ha esercitato la sua attività nel comune di Tresana, andrà in per pensione. Il gruppo consigliare di minoranza “Il futuro di Tresana”, gli ha voluto indirizzare un ringraziamento pubblico in cui esprimono anche preoccupazione per l’assenza di sostituto

domenica, 12 dicembre 2021, 21:40

Oggi l’organizzazione di volontariato Apuane Libere ha denunciato a tutte le autorità competenti in materia ambientale la, presunta tale, emergenza ecosistemica nella Valle del Monte Sagro

sabato, 11 dicembre 2021, 19:22

Si chiama “Coordinamento 15 ottobre la Lunigiana c’è” la neonata associazione che richiama la data in cui la certificazione verde è divenuta obbligatoria per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Oltre cento le persone in piazza

sabato, 11 dicembre 2021, 16:50

giovedì, 9 dicembre 2021, 09:20

Si accenderà domenica 12 dicembre la suggestiva atmosfera natalizia che Equi Terme è capace di suscitare tra i visitatori. La comunità,, considerato che non era possibile organizzare il Presepe Vivente per i vincoli dell'emergenza sanitaria, ha deciso di offrire comunque un nuovo ambiente costruendo il magico borgo di Natale

mercoledì, 8 dicembre 2021, 18:56

Arroccato sotto le grotte, diventa il magico borgo di Natale, con elfi, renne, villaggi polari, animazione e mercatini. Da domenica 12 dicembre torna per le feste la magica atmosfera Equi Terme