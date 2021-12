Grande evento nella storica dimora di Castelletto contro la violenza di genere

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 1 dicembre 2021, 21:09

Sin dalla fine degli anni '80 è stato tra i soci più attivi dello storico sodalizio ciclistico dell'alta Lunigiana, società nata nel 1987 ed affiliata Federazione Ciclistica Italiana dal 1988, meglio conosciuta a tutti come Bazzà Villafranca

mercoledì, 1 dicembre 2021, 13:03

Previsti ben oltre 14 milioni di euro destinati per i lavori di manutenzione ordinaria sui vari corsi d'acqua per la manutenzione del reticolo idrografico su tutto il territorio gestito dal Consorzio 1 Toscana Nord

martedì, 30 novembre 2021, 20:52

Novità importanti arrivano in questi giorni sul fronte della gestione del ciclo dei rifiuti con la previsione, tra l’altro, di una società operativa locale in Lunigiana

martedì, 30 novembre 2021, 20:50

L’iniziativa solidale, battezzata “From Lunigiana to Sardegna” era stata lanciata da volenterosi lunigianesi che avevano fin da subito messo in moto la catena dei soccorsi, a fine luglio, quando divampò il grande rogo nell’oristanese in Sardegna

martedì, 30 novembre 2021, 20:37

I giochi per le elezioni provinciali sono ormai fatti: quattro liste di candidati alla carica di consiglieri e due candidati alla presidenza, l’uscente Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso e lo sfidante Matteo Mastrini, sindaco di Tresana

domenica, 28 novembre 2021, 22:02

Stamani a Fivizzano è stata celebrata la 71esima giornata nazionale del ringraziamento per l’agricoltura. L’evento è stato promosso da Coldiretti di Massa Carrara, presente a Fivizzano con il suo presidente Francesca Ferrari