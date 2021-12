Lunigiana



I ‘no green pass’ approdano ad Aulla

sabato, 11 dicembre 2021, 19:22

di michela carlotti

“È normale che la risposta ad una pandemia non sia stato il miglioramento della scuola, del trasporto, della medicina territoriale, del rapporto con i medici, ma solo il green pass?”.

È uno degli argomenti su cui insiste la neonata associazione dal nome rappresentativo “Coordinamento 15 ottobre la Lunigiana c’è” che richiama la data in cui la certificazione verde è divenuta obbligatoria per accedere a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati.

Pena, la sospensione dal lavoro e della retribuzione. Lo racconta Antonio nella sua testimonianza in piazza Pantani ad Aulla, nel corso della prima manifestazione no green pass approdata in Lunigiana sabato mattina. Residente nel fivizzanese, di professione guardia giurata operante nel territorio spezzino, dal 15 ottobre Antonio non percepisce stipendio per aver rifiutato di sottoporsi all’obbligo vaccinale ed anche, in alternativa, di effettuare a proprie spese un tampone ogni due giorni.

Un fronte complesso, quello aperto dal decreto-legge sul green pass, che apre questioni costituzionali sulla subordinazione del diritto costituzionale del lavoro a quello di possedere un lasciapassare sanitario.

Oltre cento le persone in piazza, che hanno partecipato ordinatamente alla manifestazione organizzata dall’associazione nata allo scopo dichiarato di “creare una rete solidale nel territorio per cercare di produrre uno stallo nell’applicazione della normativa di emergenza, proteggendo i diritti dei propri iscritti”.

Alla testa dell’associazione, Alessandro Domenichelli, capogruppo di minoranza nel consiglio comunale di Fivizzano. Ospite d’onore, Giulio Milani, fondatore dell’associazione “Rivoluzione Allegra” che ormai da mesi è attiva sul territorio provinciale nelle battaglie no-vax e no-green pass. Sott’accusa, per Milani, la modalità di gestione della pandemia: “C’è una differenza di lettura tra noi e coloro che hanno in mano la gestione politica della pandemia. Nessuno nega il problema sanitario, ma riteniamo che sia stato affrontato nel modo più folle della storia”.

Quali alternative? Milani parla delle tre esse: “Scuola, sanità e solidarietà”. Ciò significa investire sull’edilizia scolastica per evitare classi pollaio, fare tavoli di lavoro sulla sanità per le cure domiciliari precoci senza aspettare in vigile attesa che i sintomi si facciano severi. Ed infine solidarietà, ovvero fare rete e dare supporto a tutti gli iscritti.

Ma a questa che Milani definisce “gestione folle” della pandemia, c’è un modello alternativo? Per Milani c’è ed è la Svezia, dove non sussiste obbligo di green pass, non si parla ancora di terze dosi e, con meno vaccinati, le morti per covid sono inferiori a quelle registrate in Italia.