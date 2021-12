Lunigiana



“Il misterioso sacco di Babbo Natale”

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:15

L’associazione di promozione sociale Taddeofilm come da tradizione è prossima a far divertire il proprio pubblico durante il periodo natalizio. Dopo il successo della tombola online dello scorso Natale, anche il gioco di quest’anno si svolgerà esclusivamente attraverso il social network Facebook.

“Il misterioso sacco di Babbo Natale”, questo il titolo, si basa su un’idea semplicissima: guardando la foto pubblicata su Facebook, in un post dedicato al concorso, bisogna indovinare il peso esatto di un sacco contenente prodotti alimentari tipici del Natale, messi a disposizione da produttori e realtà locali, la cui promozione rientra tra i nostri principali obiettivi di Associazione. Ogni giorno, attraverso le Storie di Facebook, verranno pubblicati degli indizi, che permetteranno ai concorrenti di scoprire tutto il contenuto del sacco permettendo una migliore identificazione della risposta corretta. Ai soci dell’Associazione Taddeofilm, verranno regalati ulteriori 3 indizi. Questi ultimi, saranno solamente delle integrazioni e andranno a dettagliare elementi già visti, pertanto anche i non soci avranno tutti gli elementi necessari per rispondere correttamente. Il concorrente che indovina il peso esatto, o chi ci si avvicina di più, si aggiudica il sacco con tutto il suo contenuto. In caso di parità si procederà per estrazione. Il giorno 8 Dicembre, sulla pagina Facebook dell’Associazione, verranno pubblicate tutte le istruzioni e i requisiti necessari per poter partecipare. I partecipanti hanno tempo fino alle ore 19:00 del 18 Dicembre per inviare la propria risposta. La premiazione avverrà il 19 dicembre alle ore 16:00, e sarà ospitato all’interno dello splendido evento “Il vero villaggio di Babbo Natale” organizzato presso il Parco Fiera di Barbarasco. Ringraziamo tutti partner che hanno messo a disposizione i propri prodotti, l’Amministrazione del Comune di Tresana e gli organizzatori dell’evento per averci offerto uno spazio per la premiazione.