Il sindaco Petacchi infortunato sulle piste da sci in Val Badia: “Intervenuta la Croce Verde di Zeri”

mercoledì, 8 dicembre 2021, 10:03

di michela carlotti

Lesioni gravi a tibia e perone della gamba destra, a seguito di una caduta che ha coinvolto il sindaco di Zeri, Cristian Petacchi, sulle piste da sci in Val Badia.

“Come da nostra consuetudine, con la famiglia abbiamo organizzato una breve vacanza sulla neve in apertura della stagione sciistica” racconta il sindaco dall’ospedale del NOA in cui si trova attualmente ricoverato.

L’incidente è avvenuto venerdì intorno a mezzogiorno: “Su un pendio di livello rosso – racconta Petacchi - stavo impostando la curva quando, probabilmente a causa di un dosso che non ho visto, mi sono trovato catapultato in aria”.

Un lungo volo a cui è seguita una brutta caduta: “Atterrando, lo sci destro inspiegabilmente non si è sganciato e l’impatto è stato rovinoso”. Petacchi racconta di essere rotolato molto fuori pista, sbattendo la testa: “Per fortuna avevo il casco e in quel punto non c’erano alberi”.

Il sindaco riferisce poi della prontezza con cui è intervenuto il soccorso piste a cui, però, avrebbe fatto seguito una brutta epopea: “Dopo essere stato trasportato a valle, l'ambulanza ha tardato moltissimo ad arrivare. Ero bagnato fradicio e con le temperature sotto zero ho rischiato di assiderare”.

Petacchi racconta amareggiato del trattamento ricevuto in ospedale a Brunico: “Mi hanno trattato come peggio non si potrebbe: nessun supporto, niente visita, niente coperte, niente acqua: nessuno mi ha chiesto se avessi delle particolari necessità. Mi è solamente stata fatta la lastra nel punto in cui il danno era più evidente, fatto un gesso da viaggio e ributtato in corridoio”.

Infine, la Croce Verde di Zeri ha raggiunto il sindaco in Val Badia: “Efficientissimi come sempre, sono partiti all’alba per venirmi a prendere sotto un’abbondante nevicata per condurmi al Noa”.

E proprio presso l’ospedale delle Apuane, lunedì Petacchi è stato sottoposto al necessario intervento chirurgico. Ora sta bene e subito si è sentito di rivolgere affetto e gratitudine a chi lo ha soccorso, a partire proprio dalla Croce Verde di Zeri fino all’equipe ospedaliera.

“Al Noa ho trovato tutta un’altra organizzazione, ospitalità e professionalità. Ringrazio il direttore di presidio ospedaliero, dottor Biselli, il primario di ortopedia, dottor Viola, l’equipe della sala operatoria, il personale del reparto chirurgia long e del pronto soccorso: fantastici tutti”.

Ora lo attende una lunga convalescenza.