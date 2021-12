Lunigiana



La Casani scrive a Mastrini su carenza medici: "Condivido le sue preoccupazioni"

lunedì, 20 dicembre 2021, 22:32

di michela carlotti

Aveva scritto al direttore aziendale Asl Toscana Nord Ovest per chiedere la sostituzione dei medici di medicina generale ed aveva preparato una mozione ad hoc poi sottoscritta dai sindaci in conferenza della società della salute. L’occasione per farlo, era arrivata la scorsa settimana con il pensionamento del dottor Giovanni Faggioni che esercitava a Tresana.

Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, oggi esprime soddisfazione per il sollecito riscontro del direttore Usl Maria Letizia Casani: "Un primo passo per garantire il diritto alla salute nelle zone marginali".

"Gentile sindaco, condivido la sua preoccupazione per la carenza di medici di medicina generale che - sono d’accordo con lei - crea ancora più difficoltà alla popolazione in comuni come quelli della Lunigiana. Insieme alla direttrice aziendale delle cure primarie, Antonella Tomei e al direttore del dipartimento della medicina generale Alessandro Dini, siamo costantemente impegnati a reperire nuovi professionisti in grado di garantire sostituzioni e copertura delle zone carenti. Siamo disponibili a un incontro per analizzare insieme la situazione relativa al suo comune e più in generale alla zona".

"L'ordine del giorno approvato alla SDS – dichiara Mastrini - ha avuto un primo effetto, ma la strada da percorrere è ancora lunga. Nel 2022, in Lunigiana, avremo cinque pensionamenti e non è pensabile affrontare la situazione senza nuove assunzioni. Se è vero che ci sono medici di medicina generale che hanno spazio per nuovi mutuati, è vero anche che le persone anziane che vivono nelle frazioni, non si possono spostare agevolmente, poiché spesso hanno una mobilità ridotta ed hanno bisogno di servizi di prossimità”.

Il sindaco di Tresana indica la strada da seguire: “Bisogna potenziare la medicina territoriale: rendo merito alla dottoressa Casani per aver risposto al mio appello e colgo l'occasione per ringraziare, a nome della comunità, il dottor Giovanni Faggioni che, dal 15 dicembre, ha guadagnato la meritata pensione".