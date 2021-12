Lunigiana



La Lunigiana sul podio del turismo rurale in Toscana

martedì, 28 dicembre 2021, 14:53

di michela carlotti

E’ in atto il riscatto turistico della Lunigiana. A dirlo è l’I.R.P.E.T. - Istituto regionale programmazione economica della Toscana cha dall’analisi 2020-2021 degli ambiti turistici ha rilevato, oltre alla tenuta complessiva degli ambiti balneari, un grande risultato ottenuto dal turismo rurale montano e collinare, premiato dalla componente italiana e dal ritorno degli europei. Tra tutti spunta la Lunigiana, seguita dalla val d’Orcia, ma anche da alcuni territori della provincia di Arezzo.

E mentre le aree balneari e montane hanno recuperato una parte delle perdite rispetto al 2019 grazie al ritorno degli italiani e dei toscani, il prodotto collinare, che è quello più impattato dalla pandemia nel corso del 2020, ha dimostrato una maggiore reattività nel 2021.

Una ripresa impetuosa, più di quanto molti degli osservatori si aspettavano, a partire da maggio di quest’anno e che riguarda in primo luogo il turismo domestico e quello straniero di più corto raggio proveniente dai paesi più prossimi all’Italia.

Tanto lo si deve agli operatori turistici privati che nel territorio di Lunigiana sono molto attivi con un numero di strutture turistico-ricettive corrispondente al 45% degli esercizi ed al 95% delle attività agrituristiche di tutta la provincia.

E se anche per l’economia lunigianese l’annus horribilis è stato il 2020 che ha registrato un calo vertiginoso di presenze e flussi turistici oltre il 60% un negativo rispetto agli anni precedenti, il 2021 ha invece raggiunto il 33% di presenze in più nei mesi di luglio e agosto rispetto al 2019.

Così l’ente Unione dei comuni montana della Lunigiana ha rilanciato, puntando sul piano turistico 2022 di recente approvato, che mira ad aumentare i flussi nel periodo primaverile ed autunnale con la promozione dell’outdoor favorito dalla ricchezza del proprio patrimonio culturale e paesaggistico, del turismo sportivo e dei prodotti, tipici molti dei quali sono dop.

Il brand Lunigiana, lanciato nel 2021 “Statue stele, terra di confine, natura infinita” contribuisce senz’altro alla promo commercializzazione del territorio identificato nel logo ufficiale dell’ambito turistico Lunigiana, che è stato approvato ufficialmente dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

“Programmazione, organizzazione e visione sono i tre ingredienti per il lancio definitivo della Lunigiana nel panorama turistico mondiale – ha commentato il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana e sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - L’Ambito turistico ha applicato questi ingredienti sotto l’attenta regia dell’Unione ei Comuni e si iniziano a intravedere i primi risultati. Per la prima volta da sempre la Lunigiana turistica è sul podio della Toscana, un risultato incredibile che va oltre le nostre più rosee aspettative, ma è anche un segnale che ci conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta per fare del turismo la prima risorsa economica della Lunigiana”.