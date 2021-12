Lunigiana



Lunigiana “civiltà del castello”: la sfida verso l’Unesco

giovedì, 23 dicembre 2021, 09:17

L’associazione Terre dei Bianchi e Terre dei Bosi, costituitasi lo scorso ottobre a Fivizzano, fa propria una proposta, fra gli altri, del suo dirigente Carlo Francini e si impegnerà a sensibilizzare tutti i soggetti interessati affinché i castelli della Lunigiana storica vengano inseriti tra i patrimoni dell’UNESCO.

Oggi con Lunigiana si identificano i 14 comuni interni della provincia di Massa Carrara ma, in riferimento al passato, la cosiddetta Lunigiana storica è un territorio identificato con l’estensione della Diocesi di Luni e del Comitatus Lunense, che insistevano sulle attuali province di Massa Carrara, Spezia e propaggini delle confinanti province di Genova (Moneglia ), Parma (Albareto e parte del territorio di Borgotaro) e Lucca (alta Garfagnana sino a Camporgiano e parte della Versilia) .

Questo unicum territoriale, ha attraversato secoli e millenni di storia condividendo nel tempo il megalitismo noto come statue-stele, le dominazioni romane, bizantine, longobarde, ed ancora le alterne vicissitudini dei secoli medievali e dell’età moderna, mantenendo tratti comuni che sono rintracciabili nella sua cucina, nelle sue espressioni dialettali ed in altre manifestazioni proprie della sua etnografia e della sua cultura materiale e immateriale.

Esiste, inoltre, una testimonianza univoca dell’appartenenza ad una comune radice da rintracciarsi nelle sue forme insediative espressione di una vera e propria "civiltà del castello". Non solo castello intesi come torri e fortilizi difensivi legati alla realtà Medioevale ma espressioni di radici più remote che affondano nella stessa preistoria e protostoria di questo territorio, dai Liguri sino ai giorni nostri.

“Consci dell’importanza della sfida – scrivono i membri dell’associazione - pensiamo che sia necessaria una sorta di tappa intermedia con la creazione di un “Museo diffuso dei Castelli della Lunigiana Storica”. Un progetto già di per sé ambizioso che vedrebbe partecipare 3 regioni, 5 province ed un numero elevatissimo di comuni, dando origine, probabilmente, ad un unicum nel panorama culturale e museale italiano.

La complessità della sfida, oltre ad essere sicuramente latrice di risorse finanziarie, porterebbe a generare una visione globale della Lunigiana storica ed a creare quelle infrastrutture culturali e sociali che sono, da sempre, alla base della creazione delle infrastrutture materiali e dello sviluppo dei territori”.

Creare una solida struttura in cui andare a censire i siti, rilevarne lo stato, creare approfondimenti, rintracciare collegamenti, elaborare progetti di recupero, coordinare le attività di produzione dei contenuti culturali e di promozione, interfacciarsi con i molti proprietari privati: “È il primo passo per la valorizzazione di un territorio così affascinante e misterioso nella sua integrità che non può pensare, in un modo globalizzato, di bastare a se stesso nel farsi conoscere al mondo frazionato com’è fra innumerevoli, per quanto legittime, sovrastrutture politico-sociali”.



M. C.