Lunigiana



Lunigianesità: Valettini alla guida del riscatto di un territorio

giovedì, 23 dicembre 2021, 12:58

di michela carlotti

“Una proposta che non è di forma ma di sostanza, per tutte le ricadute che può e che deve avere la Lunigiana”. E’ così che Roberto Valettini motiva l’idea di modificare il nome della provincia di Massa con l’aggiunta di Lunigiana a Massa-Carrara.

Lunigiana, terra dei tanti comuni, di borghi e castelli, con una storia che si perde nella notte dei tempi con proprie peculiarità che nel monolitismo delle statue stele trova una sua sintesi identificativa, tradotta di recente anche in un brand.

Un territorio che rappresenta quasi i tre quarti dell’intera provincia, con 14 comuni su 17, con una densità demografica pari a circa 1/3 di quella provinciale, con proprie economie e prodotti tipici alcuni dei quali compaiono tra i circa 360 prodotti censiti in Toscana, come l’agnello di Zeri, il miele della Lunigiana, il fagiolo di Bigliolo.

Con una cultura che raccoglie il complesso di influenze delle tre regioni (Toscana, Liguria, Emilia-Romagna) e delle cinque province (Massa-Carrara, Lucca, Parma, La Spezia e propaggini di Genova) che identificavano la cosiddetta Lunigiana storica nell’estensione dell’antica diocesi di Luni.

Un mercato immobiliare in quantitativa crescita con un livello superiore al contesto provinciale, con un numero di strutture turistico-ricettive corrispondente al 45% degli esercizi di tutta la provincia e con un’elevata presenza di attività agrituristiche, come dimostra il fatto che il 95% di queste strutture in ambito provinciale sono dislocate proprio in terra di Lunigiana.

Questo e molto altro è la Lunigiana: da qui parte l’idea di riscatto promossa da Roberto Valettini e tradotta in proposta istituzionale presentata ai tre parlamentari della provincia: Cosimo Ferri (IV), Martina Nardi (PD) e Riccardo Ricciardi (M5S) e che ha raccolto l’assenso dei sindaci presenti nell’ultima seduta da lui presieduta nel ruolo di presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, giunto ormai a scadenza naturale.

“E’ una proposta per dare completezza ad una provincia, abbracciandone tutta la territorialità: non capire questo significa essere o incolti, o prevenuti o interessati” ha dichiarato Valettini, promettendo che porterà avanti l’idea non più come presidente dell’Unione ma ancora come sindaco di Aulla e confermando l’intenzione di inviare la proposta anche agli altri parlamentari del collegio, perché è da loro che deve partire la proposta di legge che, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione, non abbisogna di altro.