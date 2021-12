Lunigiana



L’unione dei comuni ha ringraziato il mondo del volontariato per l’impegno in tempi di Covid

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:11

Una cerimonia ufficiale, voluta dall’Unione dei comuni Montana della Lunigiana su iniziativa del suo presidente uscente Roberto Valettini e dell’assessore alla protezione civile Matteo Mastrini, appositamente per ringraziare le associazioni di volontariato operanti nel territorio lunigianese per il prezioso lavoro svolto durante i mesi più duri della pandemia.

“Cosa sarebbe una comunità senza il volontariato? E che cosa sarebbe accaduto se durante la pandemia nessuno, ma proprio nessuno, fosse stato disponibile a prestare il proprio aiuto e le proprie forze nei servizi di soccorso e protezione civile? Non vogliamo neppure pensarlo, ma è giusto restituire a chi lo ha fatto la nostra gratitudine”.

È con questo spirito che l’Unione dei comuni ha organizzato la festa del volontariato, ieri pomeriggio presso la sala consigliare del comune di Aulla alla presenza di Fir Ser.C.B; Alfa Victor, Associazione Volontari Lunigianesi, Vab, Anpas, Ana, Misericordia e Cri.

Valettini e Mastrini, insieme a tutti i colleghi assessori e sindaci, hanno consegnato targhe e spille in segno di gratitudine dell’ente, e della comunità che rappresenta, verso le associazioni di protezione civile e primo soccorso attive nel territorio. Durante l’evento è stato trasmesso un video realizzato dai ragazzi del servizio covile nel settore protezione civile dell’Ucml. Si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti delle associazioni che hanno portato la propria testimonianza di questo anno e mezzo di pandemia: storie di interventi, di famiglie in difficoltà, di persone anziane sole, ma anche di paura e incertezza per il futuro.

Ospite dell’evento anche il governatore della regione Toscana, Eugenio Giani, che non ha mancato di far arrivare tutta la sua gratitudine a chi lavora costantemente sul territorio affrontandone giornalmente tutte le emergenze: “Questa è davvero una bella iniziativa di riconoscimento simbolico che dà il senso del valore del volontariato quale pilastro fondamentale e vanto della nostra regione che investe ogni anno 97 milioni in questo settore. Il governo centrale dovrebbe concedere un fondo maggiore per affrontare l’emergenza da Covid-19. Fortunatamente la Toscana è ora la regione leader nel campo della vaccinazione e siamo ancora lontani dal rischio di zona gialla proprio perché l’84% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose”.

“Oggi ho terminato il mio mandato da presidente dell'Unione di Comuni – ha commentano il presidente uscente Roberto Valettini - con una giornata davvero piena di emozioni. Ho avuto il piacere, insieme all’assessore Mastrini e ai colleghi sindaci, di restituire ai volontari ciò che loro ci hanno dato in questo periodo di pandemia. Il loro impegno è stato patriottismo e mi sono sentito di ringraziarli da parte di tutta la comunità che rappresento e sono felice che la mia esperienza si sia conclusa assieme a loro che abbraccio e ringrazio con tutto il cuore”.

Ha poi concluso l’assessore e sindaco Matteo Mastrini: “Due anni fa ho ricevuto la delega alla protezione civile dal presidente Valettini, sapendo cosa volesse dire perché, come volontario prima e come sindaco dopo, ho conosciuto bene il meccanismo. Ma la portata di questo incarico si è rivelato più alto e più grande di quanto potessi immaginare. Il lavoro che viene fatto dall’Ucml, che non è abbastanza considerato, è infatti davvero importante. È uno deI pochi spazi in cui noi amministrazioni collaboriamo, e proprio in questa funzione di protezione civile non è mai venuta meno l’intesa su quanto si dovesse fare. A volte penso che chi si dà al prossimo abbia diritto e bisogno di vedere questa nostra gratitudine esplicitata e dimostrata. Ecco perché abbiamo messo in piedi questo pomeriggio dedicato al volontariato”.

Mi. Ca.