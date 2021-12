Lunigiana



Mastrini dopo le provinciali: "Risultato oltre le aspettative"

mercoledì, 22 dicembre 2021, 22:02

di michela carlotti

Il sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, a tre giorni dall’esito che ha confermato Gianni Lorenzetti alla presidenza della provincia di Massa-Carrara, ci consegna la sua analisi del voto.

“Quando mi è stata chiesta la disponibilità a candidarmi presidente sapevo di partire molto indietro. Di fatto la base era il 24% del 2016 e questo non deponeva a mio favore. Nel corso delle settimane invece siamo riusciti, grazie alla disponibilità di tanti amici, dei colleghi sindaci e dei consiglieri comunali, a ridurre il distacco fino ad arrivare al 44,5 per cento”.

Ma un altro dato che Mastrini mette in luce è che Lorenzetti aveva vinto con il 75 per cento dei voti contro il 55,5 per cento ottenuto, invece, a questa tornata: “Non bisogna omettere che rispetto al 2016 il presidente ha perso addirittura 20 punti percentuali”.

Non si poteva fare di più, Mastrini ci tiene a dirlo e lo fa con legittimo orgoglio: “Nessuno avrebbe potuto pensare che si potesse arrivare a queste percentuali”. Anche a fronte del fatto che per il rinnovo del consiglio si sono presentate tre liste di area centrosinistra e solo una di centrodestra.

Poi azzarda un commento sui timori degli avversari: “Negli ultimi giorni qualcuno ha temuto che una sfida considerata già vinta si trasformasse in debacle”. E rilancia: “L'elemento di novità è la consapevolezza che il centrodestra può e deve avere di sé stesso: se in tre settimane abbiamo recuperato il 20 per cento possiamo vincere qualsiasi sfida. In primavera si giocheranno le partite di Aulla, Carrara e Zeri e penso che si possano ritenere più che mai aperte”.

“Con i segretari della Lega Nicola Pieruccini, di Fratelli d'Italia Marco Guidi e di Forza Italia Emanuele Ricciardi, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Lavoro – annuncia - che proseguirà in consiglio provinciale con Omar Tognini, Irene Mannini e Bruno Tenerani: anche se paradossalmente la legge Del Rio m’impedirà di sedere in consiglio nonostante i 38.500 voti conseguiti, io sarò al loro fianco”.

Mastrini promette: “Ci occuperemo sia della manutenzione ordinaria, pressoché inesistente, sia dei progetti, che dei finanziamenti e delle opere.

Di rito, l’augurio di buon lavoro al presidente Gianni Lorenzetti: “Con lui mi sono subito congratulato: offriremo leale collaborazione, ma le scelte dovranno essere condivise e non, come spesso avvenuto in passato, calate dall'alto”.

Mastrini, inoltre, tiene a precisare il rammarico per un meccanismo di voto che non è espressione della volontà popolare ma dei grandi elettori: “Quello che possiamo sperare è che la governance delle province possa essere scelta dai cittadini: non dobbiamo dimenticare che a votare è stata la politica e non la gente”.

Infine, un cenno al PNRR: “Mi sarei aspettato che fosse costituita una cabina di regia al servizio dei 17 Comuni della provincia. Invece siamo già nella fase attuativa del piano e niente di tutto questo è stato fatto. È mancata e manca una visione, una strategia complessiva di sviluppo del territorio. Sicuramente non è mancato l'impegno, ma ormai questo non basta più”.