Lunigiana



Omicron e caos tamponi: botta e risposta tra Ferri, Casani e Stella

lunedì, 27 dicembre 2021, 20:50

di Michela Carlotti

L’impennata dei contagi dovuta all’elevata diffusione della variante Omicron, sta generando il caos tamponi in tutta la Toscana.

Il direttore generale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, oggi descrive un quadro preoccupante della situazione regionale: “Nei giorni scorsi, complici le festività, la richiesta di tamponi è aumentata in tutta Italia e, quindi, anche in Toscana. Sono stati presi d’assalto, spesso impropriamente, i pronto soccorso, le farmacie, i laboratori privati e i nostri drive territoriali. Tale situazione ha creato un eccesso di domanda che ha messo sotto stress tutte le strutture sanitarie, in particolare gli ospedali, i centri di tracciamento e i drive”.

Un caos tamponi, così lo definisce il consigliere regionale Marco Stella (Forza Italia) che denuncia: “Ho centinaia di segnalazioni da tutta la regione di persone che sono chiuse in casa in attesa. O stanno aspettando il primo tampone, dopo alcuni sintomi che potrebbero essere ricondotti al Covid, oppure sono in attesa del tampone di fine quarantena”.

Perché Asl non abbia provveduto a mettere in atto misure ed iniziative che consentissero di andare incontro ai cittadini, è quando chiede il consigliere Stella, dichiarandosi sconcertato per la situazione.

Un recente esempio su tutti di richieste disattese è quella indirizzata il giorno della vigilia di Natale dal sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, al direttore Maria Letizia Casani per raddoppiare i turni al centro vaccinale ed attivare un servizio drive through nel territorio comunale fruibile da tutti i comuni dell’Alta Lunigiana.

Ma il direttore Casani risponde oggi in questi termini: “Purtroppo, anche se aumentassimo la capacità di accoglienza dei drive through, non si otterrebbero i risultati sperati a causa dell’impossibilità dei diversi laboratori, presenti sul nostro territorio e all’azienda ospedaliera pisana, di analizzare in tempi rapidi il grande numero di tamponi che da giorni stanno saturando i macchinari con la conseguente riduzione dei reagenti necessari”.

Il consigliere Stella non ha esitato a gridare all’improvvisazione: “Sapevamo da mesi che sarebbe arrivata una nuova ondata a causa della variate Omicron, ma siamo nuovamente di fronte all’improvvisazione”.