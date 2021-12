Lunigiana



Passi carrai: dalla provincia centinaia di avvisi ai cittadini. Con quale criterio?

venerdì, 24 dicembre 2021, 08:58

Un numero considerevole di cittadini si è visto recapitare dalla provincia avvisi di pagamento relativi ai passi carrai. “È però difficile capire con quale criterio: un'impressione che hanno avuto tantissimi utenti e che si stanno chiedendo se questi balzelli siano dovuti”.

Raccoglie subito la segnalazione degli utenti Matteo Mastrini, che proprio per la presidenza della provincia si era di recente candidato. Ed anzi, il sindaco di Tresana invita i cittadini a contattare l'ufficio concessione passi presso palazzo Ducale per chiedere spiegazioni.

Un caos, secondo Mastrini, per cui la provincia dovrebbe sospendere i termini di pagamento per valutare bene il da farsi. Anzitutto, perché il contributo per essere dovuto devono ricorrere precise condizioni.

E Mastrini chiede, dunque, se queste condizioni ci siano oppure no: “Vorremmo sapere come sia stata svolta l'attività di verifica e da chi. Se ne sono occupati gli uffici tecnici della provincia o il servizio è stato affidato ad agenzie esterne? Nella seconda ipotesi gli incaricati si sono confrontati con gli uffici provinciali?”.

Il sindaco pone anche un'altra domanda: “Gli avvisi pervenuti ai cittadini tengono puntualmente conto di quanto previsto dal codice della strada o sono stati inviati a pioggia a tutti coloro che abitano sulle strade provinciali?”.

Infine annuncia: “Attendiamo, dalla provincia di Massa Carrara una comunicazione ufficiale. Intanto ho chiesto ai consiglieri provinciali Omar Tognini, Irene Mannini e Bruno Tenerani di presentare un atto ufficiale da sottoporre all'attenzione del presidente della provincia”.

M. C.