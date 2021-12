Lunigiana : Fivizzano



Rosa Mater, il profumo del territorio ispirato alla Madonna di Reggio, e il Profumo del Crysto

lunedì, 6 dicembre 2021, 21:15

Tra le diverse opere d’arte e artigianato ci saranno anche cinquanta confezioni dei due profumi speciali, opere del naso alchimista Anna Rosa Ferrari (in arte Anne Rose). La vendita di beneficenza, è curata da Angolo Creativo per l’associazione onlus Il Volto della Speranza. Il ricavato andràa sostegno delle cure psicologiche dei pazienti oncologici negli ospedali di Fivizzano e Pontremoli.

06-12-21 . L’iniziativa si terrà a Fivizzano, presso la Piccola Galleria del Varco, in Piazza Medicea, dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (orari di apertura 10-12.30/16-19). L’inaugurazione sarà l’ 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, alle ore 16.

Per l’occasione, le due essenze d’arte, sono presentate in speciali confezioni a fiore. Queste custodiscono anche il nuovissimo “IL PROFUMO DEL CRYSTO" , in realtà legato intimamente al "Rosa Mater ", che fu concepito dal naso alchimista nel 2018 su incarico dell’assessore alla cultura Francesca Nobili, col sostegno dell’ex sindaco Paolo Grassi, per la valorizzazione del territorio fivizzanese.

Entrambi i due profumi di nicchia (naturali, vegetali, sostenibili) hanno avuto, di recente, importanti riconoscimenti dall’Accademia del Profumo di Milano.

Nella stessa location in Piazza Medicea, sarà in esposizione, a corredo delle opere olfattive, un grande quadro, che raccoglie quindici fotografie. Esse narrano le celesti coincidenze che hanno condotto “I Profumanti” e Anne Rose alla figura della Madonna della Ghiara, come porta di accesso a nuove alleanze/universi.

Il quadro, al centro del quale campeggia la Madonna di Reggio, “approda” a Fivizzano dopo essere stato esposto prima a Reggio Emilia, quest’anno, in occasione del festival Fotografia Europea, e poi al Museo ProfumAlchemico a Modena.