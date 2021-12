Lunigiana



Servizio civile regionale: l’Unione dei comuni della Lunigiana cerca giovani

venerdì, 24 dicembre 2021, 09:01

L’Unione di comuni della Lunigiana cerca 5 giovani dai 18 ai 28 anni per il progetto: “Occhio al rischio: volontari che diffondono la cultura della prevenzione” in coprogettazione con Anci Toscana.

E’ possibile presentare le domande entro le ore 15 del 26 gennaio 2022.

Il progetto persegue l’obiettivo di “Rendere gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (Obiettivo 11 Agenda ONU 2030). In particolare si pone l’obiettivo specifico di garantire un’efficace azione preventiva rispetto ai rischi, investendo su una migliore gestione del territorio e rendendo il cittadino consapevole dei rischi e dei comportamenti adeguati da adottare in situazioni di emergenza.

Pertanto, il progetto svilupperà azioni di monitoraggio, tutela e ripristino del territorio al fine di garantire un maggior livello di sicurezza in condizione di pace.

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su cinque giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Possono presentare la propria candidatura i giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia, anche se hanno già svolto il servizio covile regionale. Non può, invece, fare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di paesi extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Sui siti web del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it e https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

“Un’ulteriore iniziativa dell’Unione di Comuni – spiega il nuovo presidente e sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti - che va sulla falsa riga dello scorso anno. Cerchiamo di mantenere lo stesso servizio per permettere ai giovani della Lunigiana di avvicinarsi alla struttura pubblica, di conoscerne il funzionamento e di dare un supporto nei comuni nella prevenzione e protezione civile che è centrale per questo ente”.

M. C.