Sfiduciata la Fabiani, ma lei ricorre al TAR contro il comune di Fivizzano

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:38

Il Covid 19 sembra non colpire le persone che vivono all’aria aperta e praticano sani sport come l’Alpinismo Lento. Così Daniela Tognetti di Pozzo di San Benedetto, ha proposto un’iniziativa all’area aperta, facile, per tutti, che transitasse da Bocca Lupara (dialettalmente - Bocca Lupà)

venerdì, 17 dicembre 2021, 09:34

L'olio IGP Colline della Lunigiana per aiutare i malati di Parkinson e promuovere una giusta e sana alimentazione. Debutterà al mercatino del Natale Solidale al Castello di Terrarossa promosso dal Comune di Licciana Nardi in agenda domenica 19 dicembre, l'olio extravergine di oliva Igp delle Colline della Lunigiana che sostiene...

giovedì, 16 dicembre 2021, 21:02

Si sono registrati numeri da record per il vero Villaggio di Babbo Natale a Barbarasco, aperto dallo scorso week end. In due giorni, il parco Fiera ha visto l'affluenza di visitatori in arrivo anche da fuori provincia e fuori regione

martedì, 14 dicembre 2021, 22:53

Puntando su un’offerta formativa assai peculiare nella realtà lunigianese, ossia il corso Rim delle relazioni internazionali per il marketing, il sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, ha annunciato che anche per i corsi scolastici 2022/2023 sarà mantenuto il pacchetto scuola straordinario offerto dal comune di Fivizzano con il quale viene garantito...

domenica, 12 dicembre 2021, 21:47

Dal 15 dicembre il dottor Giovanni Faggioni, medico di base che ha esercitato la sua attività nel comune di Tresana, andrà in per pensione. Il gruppo consigliare di minoranza “Il futuro di Tresana”, gli ha voluto indirizzare un ringraziamento pubblico in cui esprimono anche preoccupazione per l’assenza di sostituto

domenica, 12 dicembre 2021, 21:40

Oggi l’organizzazione di volontariato Apuane Libere ha denunciato a tutte le autorità competenti in materia ambientale la, presunta tale, emergenza ecosistemica nella Valle del Monte Sagro